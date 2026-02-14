पहाड़ों पर गिरेगी बर्फ; दिल्ली-NCR में भी छाएंगे बदरा, बारिश पर क्या अपडेट?
दिल्ली में मौसम का अजीब रुख देखने को मिल रहा है। दिल्ली और एनसीआर में फरवरी में ही तेज धूप से गर्मी बढ़ने लगी है और तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग ने हिमालयी क्षेत्रों और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है।
दिल्ली और एनसीआर में फरवरी के महीने में ही गर्मी ने दस्तक दे दी है। आलम यह है कि दोपहर की तेज धूप के कारण लोगों को अभी से पसीने छूटने लगे हैं। मौसम विभाग के अनुसार, 16 फरवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा जिससे हिमालयी क्षेत्रों और कुछ मैदानी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। इस पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली-एनसीआर में बादलों की आवाजाही देखी जाएगी लेकिन बारिश नहीं होगी। आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है जिससे गर्मी और बढ़ने के आसार हैं।
पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम
मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली एनसीआर में 15 और 16 फरवरी को आसमान साफ रहेगा। दिल्ली में 15 फरवरी को दिन में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं चलेंगी। इससे पलूशन काबू में रहने का अनुमान है। दिल्ली में 15 और 16 फरवरी को न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हालांकि इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव नजर आएगा।
पहाड़ों पर होगी बर्फबारी
हालांकि 16 फरवरी से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करेगा। इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 17 और 18 फरवरी को पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में चोटियों पर बर्फबारी या बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत के कुछ मैदानी इलाकों में कुछ स्थानों पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश के भी आसार हैं।
दिल्ली एनसीआर में बादल छाएंगे, बारिश नहीं होगी
हालांकि दिल्ली एनसीआर में इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश नहीं होगी लेकिन बादलों की आवाजाही जरूर देखी जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार, 17 फरवरी को शाम या रात तक आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। 18 फरवरी को भी दिल्ली के साथ एनसीआर में मौसम कमोबेश ऐसा ही रहेगा। 18 फरवरी को भी दिल्ली एनसीआर में हल्के बादल छाए रहेंगे लेकिन दोनों दिन बारिश नहीं होगी।
20 फरवरी तक का हाल
इसके बाद 19 और 20 फरवरी को दिल्ली के साथ ही एनसीआर में आसमान साफ रहेगा। 16 और 17 फरवरी को दिल्ली में 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके बाद 18 फरवरी को हवा के रुख में तेजी रहेगी और यह 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकती है। 19 और 20 फरवरी को दिल्ली में हवा की स्पीड 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी।
कितना रहेगा तापमान?
दिल्ली में 17, 19 और 20 फरवरी को न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। दिल्ली में 17 फरवरी को अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। 15, 18 और 19 फरवरी को दिल्ली में अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान है। दिल्ली में 16 और 20 फरवरी को अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।