दिल्ली में आज फिर आएगी आंधी-बारिश! पश्चिमी विक्षोभ के असर से बदली मौसम की फिजा

राजधानी दिल्ली में गर्मी और उमस भरे मौसम से लोगों को गुरुवार शाम आई बारिश से राहत मिली है। इसी बीच मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर शुक्रवार को भी आंधी-बारिश की आशंका जताई है।

राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से में एक पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखा जा रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि शुक्रवार को भी यह स्थिति बनी रहेगी। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस तक और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। आंधी चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। इस दौरान हवा की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हो सकती है। इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।

राजधानी दिल्ली में पिछले कई दिनों से जारी भीषण गर्मी के प्रकोप के बाद गुरुवार अचानक मौसम ने करवट बदली। दिल्ली के कई हिस्सों में अचानक तेज आंधी-तूफान के साथ मूसलाधार बारिश हुई। इस दौरान पेड़- टहनी और दीवार गिरने की 38 कॉल आई। इन घटनाओं में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं, कई प्रमुख रास्तों पर लंबा जाम भी लगा।

कई रास्तों पर लगा लंबा जाम पुलिस कंट्रोल रूम को आंधी- बारिश के दौरान आई कुल कॉल में से 37 कॉल पेड़ और टहनी गिरने की थीं, जबकि एक कॉल दीवार गिरने की थी। हालांकि, सड़क किनारे खड़े कुछ वाहनों के क्षतिग्रस्त होने की सूचनी भी मिली। बहरहाल जहां लोगों को चिलचिलाती गर्मी से बड़ी राहत मिली, वहीं शाम के वक्त पीक आवर्स (दफ्तरों की छुट्टी के समय से ठीक पहले हुई इस तेज बारिश ने दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियों के पहिए थाम दिए।

बारिश और तेज हवाओं की वजह से विजिबिलिटी पर भी असर पड़ा। दिल्ली के साकेत, फिरोजशाह रोड, कनॉट प्लेस, आईटीओ, विकास मार्ग जैसे व्यस्ततम चौराहों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आईं। मथुरा रोड, रिंग रोड, आश्रम चौक, धौला कुआं और बारापल्ला फ्लाईओवर पर भी लोग जाम की चपेट में आए। वहीं, आउटर रिंग रोड (मजनू का टीला से लेकर रिंग रोड बाय पास तक), महात्मा गांधी मार्ग और एनएच- 48 पर जाम की स्थिति बन गई।

जलभराव से मुसीबत बढ़ी तेज आंधी के कारण दिल्ली और आसपास के इलाकों में कई जगहों पर बड़े-बड़े पेड़ और होर्डिंग्स उखड़कर सड़कों पर आ गिरे। इसके साथ ही, दिल्ली- एनसीआर के कई इलाकों में जल- जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। निचले इलाकों और अंडरपास में पानी भर जाने से दुपहिया और चौपहिया वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। लोगों ने प्रगति मैदान टनल, मिंटो ब्रिज, पुल प्रहलादपुर और जखीरा अंडरपास पर तेज बारिश से बचने के लिए पुलों और फ्लाईओवर के नीचे शरण ली, जिससे यातायात व्यवस्था और अधिक प्रभावित हुई। इनमें से कुछ इलाकों में हल्का जलभराव भी देखने को मिला। हालांकि, बारिश थोड़ी ही देर होने से ज्यादा जलभराव की समस्या सामने नहीं आई।