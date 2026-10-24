पश्चिमी विक्षोभ का असर; दिल्ली-NCR में तेज हवाओं से AQI में सुधार, आगे कैसा हाल?
Delhi Weather: पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में बारिश हुई। दिल्ली में भी हवा की रफ्तार बढ़ने से प्रदूषण से हल्की राहत मिली है। आगे कैसा रहेगा मौसम? इस रिपोर्ट में जानें…
उत्तर पश्चिमी भारत के अलग-अलग इलाकों में शनिवार को पश्चिमी विक्षोभ का असर देखा गया। हरियाणा और राजस्थान के अलग-अलग इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हुई। कुछ जगहों पर ओले भी गिरे। दिल्ली-एनसीआर में भी गरज चमक के साथ हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। दिल्ली-NCR में तेज हवाएं भी चलीं। दिल्ली में हवा की रफ्तार बढ़ने से 3 दिन बाद पलूशन से हल्की राहत मिली। राष्ट्रीय राजधानी में एक्यूआई सुधरकर 191 अंक यानी 'मध्यम' श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया। हालांकि 22 इलाकों में हवा खराब श्रेणी में बनी रही।
ये वेदर सिस्टम ऐक्टिव
मौसम विभाग के अनुसार, एक पश्चिमी विक्षोभ साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में उत्तरी पाकिस्तान और उसके आस-पास के क्षेत्रों पर स्थित है। इसके साथ पश्चिमी हवाओं के रूप में एक ट्रफ भी मौजूद है। पश्चिमी राजस्थान और उसके आस-पास के क्षेत्रों में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी मौजूद है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी पर बना एक सिस्टम 26 अक्टूबर की सुबह तक चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। इससे कई राज्यों में तूफानी हवाओं के साथ बारिश की आशंका है।
हरियाणा और राजस्थान में बारिश के साथ गिरे ओले
मौसम विभाग के अनुसार, मौजूदा वक्त में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव उत्तर पश्चिमी भारत पर दिखाई दे रहा है। इस पश्चिमी विक्षोभ के चलते हरियाणा के झज्जर जिले के बिरोहड़, मालियावास, कालियावास और आसपास के गांवों में बारिश के साथ ओले भी गिरे। वहीं राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, अलवर, डीग, दौसा और चूरू जिलों में कहीं-कहीं गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई।
IMD ने जारी किया था बारिश का अलर्ट
राजस्थान के अलवर जिले के मेवात क्षेत्र में शुक्रवार को तेज हवा के साथ बारिश हुई और कहीं-कहीं ओले भी गिरे। शुक्रवार को ही हरियाणा के चरखी दादरी और रेवाड़ी में तेज बारिश के साथ ओले गिरे। वहीं पलवल में हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने शनिवार को भी दिल्ली-एनसीआर के साथ ही हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत और सोनीपत में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया था।rw
तेज हवा से राहत, आगे कैसा रहेगा हाल?
दिल्ली-एनसीआर में शनिवार को तेज हवाएं ही चलीं। इससे 3 दिनों से लगातार बिगड़ रही हवा से थोड़ी राहत मिली। दिल्ली में हवा की रफ्तार बढ़ने से शनिवार को AQI 200 अंक से नीचे 191 यानी मध्यम श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया। 3 दिन पहले दिल्ली की हवा सीजन में पहली बार खराब श्रेणी में पहुंच गई थी। मौसम विज्ञानियों की मानें तो मौसमी बदलावों के चलते अगले दो दिन तक दिल्ली-NCR में पलूशन का स्तर इसी के आसपास रहेगा। आगे बारिश की संभावना नहीं है। इस हफ्ते दिल्ली में अधिकतम तापमान के भी 30 से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।
(पीटीआई, यूनीवार्ता और हिन्दुस्तान संवाददाता के इनपुट पर आधारित)
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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