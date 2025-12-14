Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi mausam strong winds and shallow fog in morning expected latest weather update
दिल्ली में मौसम की गुड न्यूज, इस दिन चलेगी तेज हवा; 20 दिसंबर तक का वेदर अपडेट

दिल्ली में मौसम की गुड न्यूज, इस दिन चलेगी तेज हवा; 20 दिसंबर तक का वेदर अपडेट

संक्षेप:

दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में मौसम के एकबार फिर करवट लेने का अनुमान है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में हवा के रुख में तेजी आने का अनुमान जताया है। इससे पलूशन से कुछ राहत मिल सकती है। 

Dec 14, 2025 05:46 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

दिल्ली में मौसम एकबार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने दिल्ली के साथ ही एनसीआर में एकबार फिर तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। इसकी वजह से दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में पलूशन के स्तर में कमी आने का अनुमान है। मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली एनसीआर के इलाकों में हवा की स्पीड 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है। इससे दिल्ली एनसीआर में लोगों को पलूशन से राहत मिलने की संभावना है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कल हल्का कोहरा छाने का अनुमान

मौसम विभाग ने आज रात को दिल्ली के साथ ही एनसीआर में हल्का कोहरा छाने की संभावना जताई है। सोमवार यानी 15 दिसंबर को सुबह के समय दिल्ली एनसीआर में अधिकांश जगहों पर हल्का कोहरा देखा जा सकता है। कुछ जगहों पर मध्यम कोहरा छाने का अनुमान है। 15 दिसंबर को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है।

करवट लेगा मौसम, चलेगी तेज हवा

मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में 16 दिसंबर यानी मंगलवार से मौसम करवट लेगा। इस दिन 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। सुबह के वक्त हल्का कोहरा भी नजर आ सकता है। दिन में आसमान साफ रहेगा। 16, 18, 19 और 20 दिसंबर को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है।

पलूशन से राहत के आसार

मौसम विज्ञानियों का अनुमान है कि दिल्ली एनसीआर में मंगलवार को तेज हवाएं चलने से पलूशन से राहत मिलेगी। इसके बाद 19 दिसंबर तक आसमान साफ रहने का अनुमान है। 17 और 18 दिसंबर को दिल्ली में दोपहर के वक्त हवा की स्पीड 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है। दोनों ही दिन सुबह के वक्त हल्का कोहरा नजर आ सकता है। दिन में आसमान साफ रहेगा। धूप खिलने के साथ हवा चलने से पलूशन में भी ज्यादा बढ़ोतरी के आसार नहीं हैं।

read moreये भी पढ़ें:
प्रदूषण की मार: दिल्ली में फिर वर्क फ्रॉम होम, हाइब्रिड मोड में चलेंगी कक्षाएं
इतनी क्यों जहरीली हो गई नोएडा की हवा? दिल्ली-गुरुग्राम तक पीछे रह गए
हिमाचल में चोटियों पर बर्फबारी का अलर्ट, फिर दस्तक देगा पश्चिमी विक्षोभ

दस्तक देगा पश्चिमी विक्षोभ, दिखेंगे हल्के बादल

मौसम विभाग की मानें तो 19 दिसंबर को दिल्ली एनसीआर में दोपहर के वक्त हवा की स्पीड 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक देखी जा सकती है। इससे पलूशन के कणों में बिखराव होने की संभावना है। इस दिन सुबह के वक्त कोहरा भी हल्का ही रहेगा। मौसम विभाग की मानें तो 20 दिसंबर को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ पश्श्चिमी हिमालय पर दस्तक देगा। इससे दिल्ली एनसीआर में हल्के बादल नजर आ सकते हैं।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।