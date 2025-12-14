दिल्ली में मौसम की गुड न्यूज, इस दिन चलेगी तेज हवा; 20 दिसंबर तक का वेदर अपडेट

संक्षेप: दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में मौसम के एकबार फिर करवट लेने का अनुमान है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में हवा के रुख में तेजी आने का अनुमान जताया है। इससे पलूशन से कुछ राहत मिल सकती है।

दिल्ली में मौसम एकबार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने दिल्ली के साथ ही एनसीआर में एकबार फिर तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। इसकी वजह से दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में पलूशन के स्तर में कमी आने का अनुमान है। मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली एनसीआर के इलाकों में हवा की स्पीड 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है। इससे दिल्ली एनसीआर में लोगों को पलूशन से राहत मिलने की संभावना है।

कल हल्का कोहरा छाने का अनुमान मौसम विभाग ने आज रात को दिल्ली के साथ ही एनसीआर में हल्का कोहरा छाने की संभावना जताई है। सोमवार यानी 15 दिसंबर को सुबह के समय दिल्ली एनसीआर में अधिकांश जगहों पर हल्का कोहरा देखा जा सकता है। कुछ जगहों पर मध्यम कोहरा छाने का अनुमान है। 15 दिसंबर को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है।

करवट लेगा मौसम, चलेगी तेज हवा मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में 16 दिसंबर यानी मंगलवार से मौसम करवट लेगा। इस दिन 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। सुबह के वक्त हल्का कोहरा भी नजर आ सकता है। दिन में आसमान साफ रहेगा। 16, 18, 19 और 20 दिसंबर को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है।

पलूशन से राहत के आसार मौसम विज्ञानियों का अनुमान है कि दिल्ली एनसीआर में मंगलवार को तेज हवाएं चलने से पलूशन से राहत मिलेगी। इसके बाद 19 दिसंबर तक आसमान साफ रहने का अनुमान है। 17 और 18 दिसंबर को दिल्ली में दोपहर के वक्त हवा की स्पीड 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है। दोनों ही दिन सुबह के वक्त हल्का कोहरा नजर आ सकता है। दिन में आसमान साफ रहेगा। धूप खिलने के साथ हवा चलने से पलूशन में भी ज्यादा बढ़ोतरी के आसार नहीं हैं।