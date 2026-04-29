दिल्ली-NCR में 4 दिन आंधी बारिश वाला मौसम, कब-कब बरसेंगे बदरा?
Delhi Weather: दिल्ली-NCR में पश्चिमी विक्षोभ के कारण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज को लेकर 5 दिन तक धूल भरी आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इससे तापमान में गिरावट आएगी।
दिल्ली को झुलसाने वाली गर्मी से मंगलवार को काफी राहत मिली। मौसम विभाग का अनुमान है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण बुधवार को भी दिल्ली में धूल भरी हवाओं के साथ हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। इस दौरान हवा की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से इस हफ्ते आज को लेकर 5 दिन आंधी के साथ गरज चमक और बारिश की संभावना जताई है।
मौसम विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में अधिकतम तापमान 37.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से -1.9 डिग्री सेल्सियस कम है।
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली के साथ ही एनसीआर में आंधी के साथ गरज चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। हवाओं की स्पीड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। शाम एवं रात के समय झोंकों के रूप में यह 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है।
मौसम विभाग ने 30 अप्रैल को दिल्ली के साथ ही एनसीआर में आसमान आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इस दिन भी आंधी और गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। हवाओं की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहने का अनुमान है। मौसम खराब रहने के दौरान हवा की स्पीड बढ़कर 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है।
इसके बाद दो दिन पहली और दूसरी मई को मौसम साफ रहने और तेज धूप होने का अनुमान है। मौसम विभाग की मानें तो एक नया पश्चिमी विक्षोभ 2 मई से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है।
मौसम विभाग ने 3 मई को दिल्ली के साथ एनसीआर में बादल छाए रहने का अनुमान है। गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हवाएं चलेंगी। हवाओं की स्पीड 45 किलोमीटर तक पहुंच सकती हैं।
मौसम विभाग ने 4 और 5 फरवरी को दिल्ली के साथ NCR में बादल छाए रहने का अनुमान जताया है। इन दोनों ही दिन आंधी और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का अनुमान है। इस दौरान 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तेज हवाएं चलने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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