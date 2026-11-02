स्मॉग की चादर में लिपटी दिल्ली; इन इलाकों में AQI 400 पार, 2 दिन धुंध के आसार
Delhi Weather: दिल्ली में सोमवार को कुछ इलाकों में एक्यूआई 400 अंकों को भी पार कर गया। मौसम विभाग ने दिल्ली में दो दिन सुबह के दौरान धुंध छाने की संभावना जताई है।
एकतरफ गंभीर चक्रवाती तूफान मुरासु से देश के कई अलग-अलग हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है जबकि दूसरी ओर दिल्ली में पलूशन से हालात बिगड़ने के संकेत नजर आ रहे हैं। दिल्ली सोमवार को स्मॉग की चादर से ढकी रही। सीजन में पहली बार दिल्ली में हवा की गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में 324 अंक दर्ज की गई। वहीं 3 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों पर पलूशन का स्तर गंभीर श्रेणी में यानी एक्यूआई 400 के पार पहुंच गया। मौसम विभाग ने दो दिन 3 और 4 नवंबर को सुबह के वक्त धुंध छाने की संभावना जताई है।
9 महीनों में पलूशन का सबसे खराब स्तर
पीटीआई के मुताबिक, सोमवार को दिल्ली स्मॉग की चादर से ढकी रही। सीजन में पहली बार दिल्ली की AQI बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। दिल्ली में एक्यूआई 324 अंक रिकॉर्ड किया गया जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। यह इस साल 4 फरवरी के बाद का सबसे ज्यादा एक्यूआई स्तर है। इस साल 4 फरवरी को दिल्ली में AQI 339 अंक रिकॉर्ड किया गया था। यह बीते 271 दिनों यानी 9 महीनों में पलूशन का सबसे खराब स्तर है।
इन 3 इलाकों में एक्यूआई 400 के पार
सोमवार को शाम 4 बजे दिल्ली के 3 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी यानी एक्यूआई 400 के पार रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली के जहांगीरपुरी में AQI सबसे खराब 436 अंक रिकॉर्ड किया गया जबकि रोहिणी में 415 और पंजाबी बाग में 413 अंक दर्ज किया गया। दिल्ली में सुबह 9 बजे एक्यूआई 312 अंक दर्ज किया गया। सीपीसीबी ने बताया कि दिल्ली में पीएम 2.5 पलूशन की मुख्य वजह बना हुआ है।
दो दिन धुंध छाने की चेतावनी
इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली में दो दिन 3 और 4 नवंबर को सुबह के वक्त धुंध छाने की संभावना जताई है। इससे 2 दिन पलूशन से राहत के आसार नहीं हैं। दिल्ली में इस हफ्ते बारिश की संभावना नहीं है। दिल्ली में 3, 5, 6 और 8 नवंबर को अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। वहीं 4 और 7 नवंबर को इसके 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।
तूफान मुरासु आगे बढ़ने के बीच दिल्ली में ऐसा मौसम
दिल्ली और एनसीआर के मौसम में आया यह बदलाव ऐसे वक्त में सामने आया है जब बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान मुरासु आगे बढ़ रहा है। इसके सोमवार देर रात या मंगलवार को तड़के नेल्लोर और नरसापुरम के बीच ओंगोल के निकट तट को पार करने की संभावना है। तट से टकराते समय हवा की स्पीड 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है। इसके प्रभाव से देश के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना है। हालांकि दिल्ली के साथ ही एनसीआर के मौसम पर इसका फिलहाल असर पड़ने की संभावना नहीं है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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