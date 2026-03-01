दिल्ली में पिछले 3 सालों में फरवरी का सबसे गर्म दिन रहा शनिवार, मार्च के पहले दिन कैसा हाल?

दिल्ली में शनिवार का दिन पिछले तीन वर्षों में फरवरी का सबसे गर्म दिन रहा, जब अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री तक पहुंच गया, जो महीने के असामान्य रूप से गर्म अंत का संकेत है। मौसम विभाग के अनुसार, इससे अधिक अधिकतम तापमान पिछली बार 20 फरवरी, 2023 को था।

राजधानी दिल्ली में शनिवार का दिन पिछले तीन वर्षों में फरवरी का सबसे गर्म दिन रहा, जब अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो महीने के असामान्य रूप से गर्म अंत का संकेत है। मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार, इससे अधिक अधिकतम तापमान पिछली बार 20 फरवरी, 2023 को था, जब यह 33.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, यह महीना पिछले तीन वर्षों में सबसे प्रदूषित फरवरी होने का रिकॉर्ड भी रखता है।

कहां कितना तापमान दर्ज इस बीच, स्टेशनवार आंकड़ों से पता चला कि शहरभर में अधिकतम तापमान अधिक बना रहा। आईएमडी के अनुसार, रिज में अधिकतम तापमान 32.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6.1 डिग्री अधिक था। शहर के प्रमुख स्टेशन सफदरजंग में अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6.4 डिग्री अधिक है। लोधी रोड में 32.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6.2 डिग्री अधिक है। वहीं, आयानगर में 32.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.8 डिग्री अधिक है। पालम में अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.9 डिग्री अधिक है।

न्यूनतम तापमान भी असामान्य रूप से अधिक दिल्ली में न्यूनतम तापमान भी असामान्य रूप से अधिक दर्ज किया गया। सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.9 डिग्री अधिक है। लोधी रोड में न्यूनतम तापमान 15.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.7 डिग्री अधिक था, जबकि पालम में न्यूनतम तापमान 16.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.5 डिग्री अधिक था।

मासिक आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि दिल्ली में पिछले तीन वर्षों में फरवरी का महीना इस बार सबसे गर्म दर्ज किया गया, जिसमें औसत अधिकतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस रहा।

आज कैसा रहेगा मौसम मार्च महीने की शुरुआत के साथ ही, रविवार के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आईएमडी ने दिन के दौरान तेज हवाओं का भी पूर्वानुमान जताया है।