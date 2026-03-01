Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

दिल्ली में पिछले 3 सालों में फरवरी का सबसे गर्म दिन रहा शनिवार, मार्च के पहले दिन कैसा हाल?

Mar 01, 2026 06:09 am ISTPraveen Sharma नई दिल्ली, भाषा
share Share
Follow Us on

दिल्ली में शनिवार का दिन पिछले तीन वर्षों में फरवरी का सबसे गर्म दिन रहा, जब अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री तक पहुंच गया, जो महीने के असामान्य रूप से गर्म अंत का संकेत है। मौसम विभाग के अनुसार, इससे अधिक अधिकतम तापमान पिछली बार 20 फरवरी, 2023 को था।

दिल्ली में पिछले 3 सालों में फरवरी का सबसे गर्म दिन रहा शनिवार, मार्च के पहले दिन कैसा हाल?

राजधानी दिल्ली में शनिवार का दिन पिछले तीन वर्षों में फरवरी का सबसे गर्म दिन रहा, जब अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो महीने के असामान्य रूप से गर्म अंत का संकेत है। मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार, इससे अधिक अधिकतम तापमान पिछली बार 20 फरवरी, 2023 को था, जब यह 33.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, यह महीना पिछले तीन वर्षों में सबसे प्रदूषित फरवरी होने का रिकॉर्ड भी रखता है।

ये भी पढ़ें:राजस्थान में अप्रैल से पहले ही गर्मी के तेवर, मौसम विभाग का पूर्वानुमान जारी

कहां कितना तापमान दर्ज

इस बीच, स्टेशनवार आंकड़ों से पता चला कि शहरभर में अधिकतम तापमान अधिक बना रहा। आईएमडी के अनुसार, रिज में अधिकतम तापमान 32.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6.1 डिग्री अधिक था। शहर के प्रमुख स्टेशन सफदरजंग में अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6.4 डिग्री अधिक है। लोधी रोड में 32.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6.2 डिग्री अधिक है। वहीं, आयानगर में 32.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.8 डिग्री अधिक है। पालम में अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.9 डिग्री अधिक है।

न्यूनतम तापमान भी असामान्य रूप से अधिक

दिल्ली में न्यूनतम तापमान भी असामान्य रूप से अधिक दर्ज किया गया। सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.9 डिग्री अधिक है। लोधी रोड में न्यूनतम तापमान 15.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.7 डिग्री अधिक था, जबकि पालम में न्यूनतम तापमान 16.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.5 डिग्री अधिक था।

ये भी पढ़ें:उत्तराखंड में बर्फबारी-बारिश का अलर्ट, किन जिलों में मौसम लेगा करवट?

मासिक आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि दिल्ली में पिछले तीन वर्षों में फरवरी का महीना इस बार सबसे गर्म दर्ज किया गया, जिसमें औसत अधिकतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस रहा।

आज कैसा रहेगा मौसम

मार्च महीने की शुरुआत के साथ ही, रविवार के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आईएमडी ने दिन के दौरान तेज हवाओं का भी पूर्वानुमान जताया है।

पिछले तीन वर्षों में फरवरी का महीना सबसे प्रदूषित रहा

वायु गुणवत्ता के मोर्चे पर दिल्ली में पिछले 24 घंटे का औसत एक्यूआई 248 रहा, जो 'खराब' श्रेणी में आता है, जबकि पिछले दिन यह 200 था और 'मध्यम' श्रेणी में था। शनिवार को सुबह 9 बजे वायु गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी में दर्ज की गई और एक्यूआई 238 रहा। दिल्ली में पिछले तीन वर्षों में फरवरी का महीना सबसे प्रदूषित रहा है, जहां 26 फरवरी तक औसत एक्यूआई 232 रहा, जो 2023 के बाद से सबसे अधिक है, जब मासिक औसत 237 था। बता दें कि सीपीसीबी के अनुसार, शून्य से 50 के बीच का एक्यूआई 'अच्छा', 51 से 100 के बीच 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच 'मध्यम', 201 से 300 के बीच 'खराब', 301 से 400 के बीच 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच 'गंभीर' माना जाता है।

ये भी पढ़ें:UP Weather: यूपी में अब बादलों की आवाजाही से बदल सकता है मौसम, स्थिर रहेगा पारा
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Weather News Delhi Weather News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।