Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

तप रही दिल्ली को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का सहारा; 15 मार्च को बारिश के आसार

Mar 12, 2026 07:51 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

Delhi Weather: दिल्ली में मार्च की शुरुआत से जारी असामान्य गर्मी से अब राहत मिलने की उम्मीद है। एक पश्चिमी विक्षोभ के कारण बादल छाने और हल्की बारिश की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। 

तप रही दिल्ली को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का सहारा; 15 मार्च को बारिश के आसार

दिल्ली में मार्च की शुरुआत से ही तापमान सामान्य से 5 से 7 डिग्री ऊपर बना हुआ है। इससे लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में गुरुवार को अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, 14 से 16 मार्च के बीच एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है जिससे दिल्ली-NCR में बादल छाने और हल्की बारिश की संभावना है। इससे तापमान गिरकर 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है। शुक्रवार को भी आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है।

35.8 डिग्री रहा तापमान

IMD के अनुसार, दिल्ली में गुरुवार को सफदरजंग में अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 6.9 डिग्री सेल्सियस अधिक था। वहीं न्यूनतम तापमान 18.2 डिग्री सेल्सियस रहा जो सीजन के औसत तापमान से 3.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। पालम में अधिकतम तापमान 35.1 डिग्री, लोधी रोड में 36.1 डिग्री, रिज क्षेत्र में 36.6 डिग्री और आया नगर में 35.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 5 से 7 डिग्री अधिक रहा।

14 मार्च से एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में कल और परसों यानी 13 और 14 मार्च को दोनों ही दिन दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में बादल छाए रहेंगे। इन दोनों ही दिन दिल्ली में अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। इससे दोनों ही दिन हल्की गर्मी बनी रह सकती है, लेकिन 14 मार्च से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है। इससे मौसम का मिजाज बदल जाएगा।

15 मार्च को बारिश या बूंदाबांदी के आसार

उक्त पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 15 मार्च को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में मौसम पूरी तरह बदल जाएगा। आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। सुबह या दोपहर के वक्त गरज चमक के साथ बहुत हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। मौसम विभाग ने 16, 17 और 18 मार्च को दिल्ली-NCR में बादल छाए रहने की संभावना जताई है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी।

ये भी पढ़ें:मार्च में ही तपने लगा राजस्थान, पारा 40 पार; अब मौसम बदलेगा मिजाज

तापमान में आएगी कमी

IMD ने बारिश से तापमान में कमी आने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार, बारिश से 15 मार्च को दिल्ली में अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसके बाद 16 मार्च को दिल्ली में अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। फिर 17 और 18 मार्च को दिल्ली में यह 32 से 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसके साथ ही न्यूनतम तापमान में भी गिरावट का अनुमान है।

ये भी पढ़ें:15 मार्च से बदल जाएग झारखंड का मौसम, तूफानी हवा के साथ होगी बारिश

कैसी रहेगी हवा?

दिल्ली में 13, 14 और 15 मार्च न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री रिकॉर्ड के आसपास किया जा सकता है। 15 मार्च को बारिश के बाद मौसम बदल जाएगा। इससे 16 और 17 मार्च को 14 से 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। 18 मार्च को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान है। दिल्ली में हवा की स्पीड किसी दिन 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तो किसी दिन 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है।

ये भी पढ़ें:भीषण गर्मी के बीच छत्तीसगढ़ में शुक्रवार से बदल रहा मौसम,इन जिलों में होगी बारिश
Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Delhi Weather Delhi Weather News Delhi Weather Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।