दस्तक देगा एक और पश्चिमी विक्षोभ; दिल्ली-NCR में 4 दिन बारिश की चेतावनी
Delhi Weather: मौसम विभाग की मानें तो 3 जून से एक और पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देगा जिसके प्रभाव से दिल्ली और आसपास के इलाकों में बादल छाए रहेंगे, धूल भरी आंधी चलेगी और हल्की बारिश होगी।
दिल्ली-एनसीआर में इस हफ्ते आंधी और बारिश वाला मौसम रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार, एक और पश्चिमी विक्षोभ 3 जून से उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित करने वाला है। इसका असर दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों पर भी देखा जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ से तेज धूल भरी आंधी चल सकती है, बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बारिश भी हो सकती है। इस हफ्ते 4 दिन आंधी और बारिश वाला मौसम रहने से 7 जून तक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से कम ही रहेगा।
दिल्ली के साथ ही एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में सोमवार को दिन चढ़ने के साथ तेज धूप देखी गई लेकिन, बीच-बीच में हल्के बादलों की आवाजाही भी बरकरार रही। हाल ही में हुई आंधी बारिश के चलते वातावरण में नमी मौजूद होने के कारण तापमान काबू में है। आलम यह है कि अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किए गए। दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में अधिकतम तापमान 36.3 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 3.7 डिग्री कम है। वहीं न्यूनतम तापमान 24.9 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 02 डिग्री सेल्सियस कम है।
कल हल्की बूंदाबांदी संभव
मौसम विभाग ने मंगलवार यानी दो जून को भी बादलों की आवाजाही बरकरार रहने की संभावना जताई है। इस दौरान कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। मौसम विभाग ने मंगलवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान के 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने मंगलवार को 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई है। मौसम खराब रहने के दौरान हवा की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है।
3 जून को भी बारिश संभव
मौसम विभाग के अनुसार, 3 जून को भी दिल्ली-एनसीआर में मौसम कमोबेश सुहावना ही रहने का अनुमान है। इस दिन भी दिल्ली-एनसीआर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। हवा की स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है। कभी-कभी यह 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्पीड से चल सकती है। मौसम विभाग ने 3 और 4 जून को अधिकतम तापमान के 37 से 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई है।
4 जून को बारिश का येलो अलर्ट, 5 को भी बौछारें
मौसम विभाग ने 4 जून को भी दिल्ली-NCR में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। IMD ने 4 जून को 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलने की संभावना है। कभी-कभी हवा की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, 5 जून को भी दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। हालांकि इसको लेकर किसी प्रकार का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। हवा की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। 5 जून को दिल्ली में अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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