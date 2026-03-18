दिल्ली-NCR में मौसम ने ली करवट; तेज आंधी के साथ बारिश, 3 दिन येलो अलर्ट
Delhi Weather: दिल्ली एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में धूलभरी हवाओं के साथ बूंदाबांदी से मौसम बदल गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि गुरुवार और शुक्रवार को भी दिल्ली में मौसम का कमोबेश ऐसा ही रुख देखने को मिलेगा।
दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में मौसम पूरी तरह बदल गया है। शाम को अचानक काले बादलों के साथ अंधेरा छा गया और कई जगहों पर तेज आंधी के साथ बारिश हुई जिससे लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने पहले ही ऐसी संभावना जताई थी क्योंकि पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है। मौसम में आए इस बदलाव की वजह पश्चिमी विक्षोभ को बताया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली-NCR में तीन दिन येलो अलर्ट जारी किया गया है।
दिल्ली के साथ ही एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में बुधवार को सुबह से ही तेज चमकदार धूप निकली। दिन चढ़ने के साथ ही धूप भी तेज हो गई। लेकिन, बीच-बीच में बादलों की आवाजाही भी लगातार बनी रही। लेकिन शाम को अचानक मौसम बदल गया। काले बादल छा गए और ज्यादातर जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश और बूंदाबांदी हुई।
मौसम विभाग का अनुमान है कि गुरुवार और शुक्रवार को दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा। इस दौरान हवा की रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की उम्मीद है। बीच-बीच में हवा की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली एनसीआर के इलाकों में गरज और बिजली की चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इससे तापमान में अच्छी गिरावट आने की संभावना है।
दिल्ली के सफदरजंग मौसम केन्द्र में दिन का अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो कि सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। वहीं न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तेज हवा और बारिश या बूंदाबांदी से दिल्ली के साथ ही एनसीआर में तापमान में कमी देखी जा सकती है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान गिरकर 26 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है।
अपडेट जारी
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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