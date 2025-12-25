Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi mausam people will experience biting cold amid western disturbance on hills
दिल्ली में अब येलो अलर्ट नहीं, पश्चिमी विक्षोभ की आहट के बीच कैसे रहेंगे 6 दिन?

दिल्ली में अब येलो अलर्ट नहीं, पश्चिमी विक्षोभ की आहट के बीच कैसे रहेंगे 6 दिन?

संक्षेप:

दिल्ली-एनसीआर में तेज हवाओं से प्रदूषण में बड़ा सुधार हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने येलो अलर्ट की चेतावनी हटा ली है। दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में अगले 6 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? इस रिपोर्ट में जानें…

Dec 25, 2025 04:58 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली में मौसम की आंखमिचौली देखी जा रही है। दिल्ली के साथ ही एनसीआर में सुबह के वक्त हल्का से मध्यम कोहरे के साथ सर्द हवाओं का सितम देखा जा रहा है। बीते 24 घंटों के दौरान दिल्ली में 22 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड से हवाएं चलीं जिससे एक्यूआई में बड़ा सुधार देखने को मिला। एक्यूआई के 220 पर आने से दिल्ली वालों को 50 दिनों में सुबह सबसे स्वच्छ हवा मिली। मौसम विभाग ने आगे कड़ाके की ठंड के साथ हल्का से मध्यम कोहरा छाने का अनुमान जताया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

येलो अलर्ट की चेतावनी हटाई

मौसम विभाग ने दिल्ली में शुक्रवार और शनिवार को सुबह के वक्त मध्यम से घना कोहरा छाने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया था लेकिन अब ताजा अपडेट में मौसम केंद्र ने अपने पूर्वानुमान में बदलाव करते हुए येलो अलर्ट की चेतावनी को हटा लिया है। यानी ताजा अपडेट के मुताबिक अब दिल्ली में दो दिन घना कोहरा छाने की चेतावनी नहीं है।

अब कल और परसों कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग ने गुरुवार रात को हल्की धुंध का अनुमान जताया है। इसके बाद कल यानी शुक्रवार और शनिवार को दिल्ली में आंशिक रूप से छिटपुट बादलों के नजर आने का अनुमान है। सुबह के समय दिल्ली के साथ ही एनसीआर में कुछ जगहों पर हल्का कोहरा दिख सकता है। अलग-अलग जगहों पर मध्यम कोहरा भी नजर आने का अनुमान है। इन दोनों ही दिन दिल्ली में न्यूनतम तापमान के 6 से 9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

फिर हवा में तेजी और साफ आसमान, बढ़ेगी ठंड

मौसम विभाग के अनुसार, इसके बाद हवा के रुख में थोड़ी तेजी आने का अनुमान है। इससे 31 दिसंबर तक आसमान साफ रहने की संभावना है। दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग इलाकों में सुबह के वक्त हल्का से मध्यम कोहरा देखा जा सकता है। दिल्ली में 27, 29, 30 और 31 दिसंबर को न्यूनतम तापमान के 6 से 8 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। 28 दिसंबर को इसमें और गिरावट देखी जा सकती है और यह 5 से 7 डिग्री के आसपास रह सकता है।

दस्तक देखा पश्चिमी विक्षोभ

इस बीच 27 दिसंबर को पहाड़ों पर एक पश्चिमी विक्षोभ के दस्तक देने का अनुमान है। इसके प्रभाव से जम्मू-कश्मीर में 27 से 31 दिसंबर तक छिटपुट हल्की से मध्यम बारिश या हिमपात होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अलग-अलग हिस्सों में भी 26, 30 और 31 दिसंबर को चोटियों पर ऐसा नजारा देखने को मिल सकता है। इसके बाद गलन बढ़ने से कड़ाके की सर्दी पड़ने का अनुमान है।

Delhi Weather
ये भी पढ़ें:ग्रेनो में यीडा का बड़ा ऐक्शन, यमुना सिटी में 39 प्लाटों का आवंटन, क्या वजह?
ये भी पढ़ें:नोएडा के मामूरा समेत इन 9 गांवों में जमीन की खरीद और बिक्री पर रोक; क्या वजह?
ये भी पढ़ें:हिडमा के बाद बड़ी कामयाबी, टॉप नक्सली गणेश उइके ढेर; 1 करोड़ का था इनाम

पश्चिमी विक्षोभ का असर नहीं

हालांकि मौसम विज्ञानियों की मानें तो पश्चिमी विक्षोभ का असर दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों पर नहीं नजर आएगा। आमताैर पर देखा जाता है कि जब भी पहाड़ों पर बर्फ गिरती है तो इसके बाद गलन बढ़ने के साथ ही ठंड में इजाफा होता है। इसका असर उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों पर भी पड़ता है। इससे ठंड बढ़ जाती है। मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली के साथ ही एनसीआर में इस हफ्ते भी बूंदाबांदी के आसार नहीं हैं।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Weather Weather News Delhi Weather अन्य..
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।