दिल्ली में अब येलो अलर्ट नहीं, पश्चिमी विक्षोभ की आहट के बीच कैसे रहेंगे 6 दिन?

संक्षेप: दिल्ली-एनसीआर में तेज हवाओं से प्रदूषण में बड़ा सुधार हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने येलो अलर्ट की चेतावनी हटा ली है। दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में अगले 6 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? इस रिपोर्ट में जानें…

दिल्ली में मौसम की आंखमिचौली देखी जा रही है। दिल्ली के साथ ही एनसीआर में सुबह के वक्त हल्का से मध्यम कोहरे के साथ सर्द हवाओं का सितम देखा जा रहा है। बीते 24 घंटों के दौरान दिल्ली में 22 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड से हवाएं चलीं जिससे एक्यूआई में बड़ा सुधार देखने को मिला। एक्यूआई के 220 पर आने से दिल्ली वालों को 50 दिनों में सुबह सबसे स्वच्छ हवा मिली। मौसम विभाग ने आगे कड़ाके की ठंड के साथ हल्का से मध्यम कोहरा छाने का अनुमान जताया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

येलो अलर्ट की चेतावनी हटाई मौसम विभाग ने दिल्ली में शुक्रवार और शनिवार को सुबह के वक्त मध्यम से घना कोहरा छाने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया था लेकिन अब ताजा अपडेट में मौसम केंद्र ने अपने पूर्वानुमान में बदलाव करते हुए येलो अलर्ट की चेतावनी को हटा लिया है। यानी ताजा अपडेट के मुताबिक अब दिल्ली में दो दिन घना कोहरा छाने की चेतावनी नहीं है।

अब कल और परसों कैसा रहेगा मौसम? मौसम विभाग ने गुरुवार रात को हल्की धुंध का अनुमान जताया है। इसके बाद कल यानी शुक्रवार और शनिवार को दिल्ली में आंशिक रूप से छिटपुट बादलों के नजर आने का अनुमान है। सुबह के समय दिल्ली के साथ ही एनसीआर में कुछ जगहों पर हल्का कोहरा दिख सकता है। अलग-अलग जगहों पर मध्यम कोहरा भी नजर आने का अनुमान है। इन दोनों ही दिन दिल्ली में न्यूनतम तापमान के 6 से 9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

फिर हवा में तेजी और साफ आसमान, बढ़ेगी ठंड मौसम विभाग के अनुसार, इसके बाद हवा के रुख में थोड़ी तेजी आने का अनुमान है। इससे 31 दिसंबर तक आसमान साफ रहने की संभावना है। दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग इलाकों में सुबह के वक्त हल्का से मध्यम कोहरा देखा जा सकता है। दिल्ली में 27, 29, 30 और 31 दिसंबर को न्यूनतम तापमान के 6 से 8 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। 28 दिसंबर को इसमें और गिरावट देखी जा सकती है और यह 5 से 7 डिग्री के आसपास रह सकता है।

दस्तक देखा पश्चिमी विक्षोभ इस बीच 27 दिसंबर को पहाड़ों पर एक पश्चिमी विक्षोभ के दस्तक देने का अनुमान है। इसके प्रभाव से जम्मू-कश्मीर में 27 से 31 दिसंबर तक छिटपुट हल्की से मध्यम बारिश या हिमपात होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अलग-अलग हिस्सों में भी 26, 30 और 31 दिसंबर को चोटियों पर ऐसा नजारा देखने को मिल सकता है। इसके बाद गलन बढ़ने से कड़ाके की सर्दी पड़ने का अनुमान है।