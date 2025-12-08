दिल्ली में दिखेगी मौसम की आंखमिचौली; 25 की स्पीड से चलेगी हवा, तापमान भी गिरेगा

संक्षेप: दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में इस हफ्ते मौसम में काफी उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। पहले तेज हवाएं बाद में ठंड में इजाफा फिर पहाड़ों पर दस्तक देने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में बढ़ोतरी के आसार हैं।

Delhi Weather Forecast: दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में इस हफ्ते मौसम में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। पहले तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बाद में ठंड में इजाफा देखा जा सकता है। इसके बाद पहाड़ों पर एक पश्चिमी विक्षोभ भी दस्तक देगा। इस पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों पर कोई खास ता नहीं पड़ेगा लेकिन तापमान में बढ़ोतरी देखी जाएगी। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के आने से पहले दो दिन तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ने का भी अनुमान है।

कश्मीर घाटी में चिल्लई कलां का दौर शुरू होने वाला है। यह 40 दिनों का समय होता है। इसमें बर्फबारी के कारण कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना अधिकतम होती है। हालांकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से कश्मीर के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिल्ली एनसीआर में भी इसका असर देखा गया है लेकिन अब मौसम में एकबार फिर तब्दीली देखी जाएगी। 10 दिसंबर से तापमान में कमी आने के आसार हैं। इससे पहले दिल्ली के साथ ही एनसीआर में तेज हवाएं चलने का अनुमान है।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान आसमान साफ रहने और दिन के समय सतह पर 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई है। रात और सुबह के वक्त धुंधलापन रह सकता है। 9 दिसंबर को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में छिटपुट बादल दिख सकते हैं। दोपहर के समय आसमान साफ रहेगा और 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। सुबह के समय हल्की धुंध नजर आ सकती है।

9 दिसंबर को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। 10 दिसंबर से दिल्ली के साथ ही एनसीआर के मौसम में एकबार फिर बदलाव दिखेगा। इस दिन से 14 दिसंबर तक सुबह के वक्त हल्का कोहरा नजर आ सकता है। 10 से लेकर 12 दिसंबर तक दिल्ली के तापमान में गिरावट भी देखी जाएगी। 10 दिसंबर को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है।