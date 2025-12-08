Hindustan Hindi News
दिल्ली में दिखेगी मौसम की आंखमिचौली; 25 की स्पीड से चलेगी हवा, तापमान भी गिरेगा

संक्षेप:

दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में इस हफ्ते मौसम में काफी उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। पहले तेज हवाएं बाद में ठंड में इजाफा फिर पहाड़ों पर दस्तक देने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में बढ़ोतरी के आसार हैं।

Dec 08, 2025 04:29 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Delhi Weather Forecast: दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में इस हफ्ते मौसम में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। पहले तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बाद में ठंड में इजाफा देखा जा सकता है। इसके बाद पहाड़ों पर एक पश्चिमी विक्षोभ भी दस्तक देगा। इस पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों पर कोई खास ता नहीं पड़ेगा लेकिन तापमान में बढ़ोतरी देखी जाएगी। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के आने से पहले दो दिन तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ने का भी अनुमान है।

कश्मीर घाटी में चिल्लई कलां का दौर शुरू होने वाला है। यह 40 दिनों का समय होता है। इसमें बर्फबारी के कारण कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना अधिकतम होती है। हालांकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से कश्मीर के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिल्ली एनसीआर में भी इसका असर देखा गया है लेकिन अब मौसम में एकबार फिर तब्दीली देखी जाएगी। 10 दिसंबर से तापमान में कमी आने के आसार हैं। इससे पहले दिल्ली के साथ ही एनसीआर में तेज हवाएं चलने का अनुमान है।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान आसमान साफ रहने और दिन के समय सतह पर 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई है। रात और सुबह के वक्त धुंधलापन रह सकता है। 9 दिसंबर को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में छिटपुट बादल दिख सकते हैं। दोपहर के समय आसमान साफ रहेगा और 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। सुबह के समय हल्की धुंध नजर आ सकती है।

9 दिसंबर को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। 10 दिसंबर से दिल्ली के साथ ही एनसीआर के मौसम में एकबार फिर बदलाव दिखेगा। इस दिन से 14 दिसंबर तक सुबह के वक्त हल्का कोहरा नजर आ सकता है। 10 से लेकर 12 दिसंबर तक दिल्ली के तापमान में गिरावट भी देखी जाएगी। 10 दिसंबर को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है।

इसके बाद दिल्ली में ठंड में और बढ़ोतरी देखी जाएगी। दिल्ली में 11 और 12 दिसंबर को न्यूनतम तापमान के 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। दोनों ही दिन कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग की मानें तो 13 दिसंबर को पहाड़ों पर एक पश्चिमी विक्षोभ दस्तक दे सकता है। इसका प्रभाव दिल्ली एनसीआर पर तो खास नहीं पड़ेगा लेकिन तापमान में बढ़ोतरी का अनुमान है। 13 दिसंबर को दिल्ली में न्यूतनम तापमान 7 से 9 डिग्री जबकि 14 दिसंबर को इसके 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
