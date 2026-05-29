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दिल्ली में आज फिर आंधी-बारिश के लिए रहें तैयार! IMD ने ऑरेंज अलर्ट से किया आगाह

Praveen Sharma नई दिल्ली, भाषा
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दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्सों में गुरुवार शाम को तेज हवाएं चलने और हल्की बारिश होने से शहर में जारी भीषण गर्मी से लोगों को काफी राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार को भी मौसम ऐसा ही बना रहेगा। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है।  

दिल्ली में आज फिर आंधी-बारिश के लिए रहें तैयार! IMD ने ऑरेंज अलर्ट से किया आगाह

दिल्ली-एनसीआर के लोगों को गुरुवार शाम को चली आंधी के साथ आई बौछारों ने तपती गर्मी से राहत दी। मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार, शुक्रवार को भी मौसम ऐसा ही बना रहेगा। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि राजधानी में गरज-चमक के साथ आंधी आई, जिस दौरान पालम में हवा की अधिकतम गति 61 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। आईएमडी के अनुसार, गुरुवार को दिल्ली के प्रमुख मौसम केंद्रों पर अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया।

शहर के मुख्य मौसम केंद्र सफदरजंग में अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.7 डिग्री कम और पिछले दिन की तुलना में 3.2 डिग्री सेल्सियस कम है। वहीं, न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.8 डिग्री अधिक और एक दिन पहले की तुलना में 2.2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है।

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अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट

मौसम में यह बदलाव कई दिनों की भीषण गर्मी के बाद आया है, जिसके दौरान दिल्ली के विभिन्न केंद्रों पर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया था। आईएमडी के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले दिन की तुलना में गुरुवार को शहर भर में अधिकतम तापमान में करीब तीन से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है।

आईएमडी द्वारा रात 9 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार, पूसा में 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं, जबकि सफदरजंग और पीतमपुरा में 37-37 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज झोंके दर्ज किए गए। जाफरपुर में हवा की गति 35 किमी प्रति घंटा रही, जबकि मयूर विहार और जनकपुरी में 31 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं दर्ज की गईं।

आंकड़ों से पता चलता है कि शाम 5:30 बजे से रात 8:30 बजे के बीच कुछ केंद्रों पर हल्की बारिश दर्ज की गई, जिसमें सफदरजंग में 3.3 मिमी और पालम में 3.1 मिमी बारिश हुई। इस अवधि के दौरान पीतमपुरा, मयूर विहार और जाफरपुर में 0.5-0.5 मिमी बारिश दर्ज की गई।

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31 मई तक जारी रहेगा ऐसा मौसम

मौसम कार्यालय ने कहा कि शहर में बारिश और गरज-चमक की यह मौजूदा गतिविधि 31 मई तक जारी रहने की उम्मीद है।

स्काईमेट वेदर के महेश पालावत ने कहा कि शुक्रवार को तूफान की तीव्रता बढ़ने की संभावना है और यह सिलसिला 30 मई तक जारी रहने के आसार हैं। इसके बाद मौसम प्रणाली के 30 और 31 मई के बीच गुजरात की ओर बढ़ने की संभावना है।

पालावत ने कहा कि मॉनसून पूर्व वर्षा के इस दौर के दिल्ली में इस महीने की शुरुआत में और अप्रैल में हुई मॉनसून पूर्व वर्षा से अधिक तीव्र रहने की संभावना है, जिससे पूरे शहर में व्यापक वर्षा होगी। उन्होंने मौसम में आए इन बदलावों का कारण पर्वतों के ऊपर मौजूद पश्चिमी विक्षोभ, राजस्थान और आसपास के इलाकों में बने चक्रवाती परिसंचरण और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाओं को बताया, जिनसे शहर में नमी का स्तर बढ़ गया है।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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