दिल्ली में आज फिर आंधी-बारिश के लिए रहें तैयार! IMD ने ऑरेंज अलर्ट से किया आगाह

दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्सों में गुरुवार शाम को तेज हवाएं चलने और हल्की बारिश होने से शहर में जारी भीषण गर्मी से लोगों को काफी राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार को भी मौसम ऐसा ही बना रहेगा। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है।

दिल्ली-एनसीआर के लोगों को गुरुवार शाम को चली आंधी के साथ आई बौछारों ने तपती गर्मी से राहत दी। मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार, शुक्रवार को भी मौसम ऐसा ही बना रहेगा। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि राजधानी में गरज-चमक के साथ आंधी आई, जिस दौरान पालम में हवा की अधिकतम गति 61 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। आईएमडी के अनुसार, गुरुवार को दिल्ली के प्रमुख मौसम केंद्रों पर अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया।

शहर के मुख्य मौसम केंद्र सफदरजंग में अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.7 डिग्री कम और पिछले दिन की तुलना में 3.2 डिग्री सेल्सियस कम है। वहीं, न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.8 डिग्री अधिक और एक दिन पहले की तुलना में 2.2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है।

अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट मौसम में यह बदलाव कई दिनों की भीषण गर्मी के बाद आया है, जिसके दौरान दिल्ली के विभिन्न केंद्रों पर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया था। आईएमडी के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले दिन की तुलना में गुरुवार को शहर भर में अधिकतम तापमान में करीब तीन से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है।

आईएमडी द्वारा रात 9 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार, पूसा में 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं, जबकि सफदरजंग और पीतमपुरा में 37-37 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज झोंके दर्ज किए गए। जाफरपुर में हवा की गति 35 किमी प्रति घंटा रही, जबकि मयूर विहार और जनकपुरी में 31 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं दर्ज की गईं।

आंकड़ों से पता चलता है कि शाम 5:30 बजे से रात 8:30 बजे के बीच कुछ केंद्रों पर हल्की बारिश दर्ज की गई, जिसमें सफदरजंग में 3.3 मिमी और पालम में 3.1 मिमी बारिश हुई। इस अवधि के दौरान पीतमपुरा, मयूर विहार और जाफरपुर में 0.5-0.5 मिमी बारिश दर्ज की गई।

31 मई तक जारी रहेगा ऐसा मौसम मौसम कार्यालय ने कहा कि शहर में बारिश और गरज-चमक की यह मौजूदा गतिविधि 31 मई तक जारी रहने की उम्मीद है।

स्काईमेट वेदर के महेश पालावत ने कहा कि शुक्रवार को तूफान की तीव्रता बढ़ने की संभावना है और यह सिलसिला 30 मई तक जारी रहने के आसार हैं। इसके बाद मौसम प्रणाली के 30 और 31 मई के बीच गुजरात की ओर बढ़ने की संभावना है।