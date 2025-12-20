दिल्ली-NCR में कल घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट; कब से बदलेगा मौसम, 26 दिसंबर तक का हाल

संक्षेप: मौसम विभाग ने कल दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग इलाकों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में इसी हफ्ते मौसम एकबार फिर करवट लेगा। इस रिपोर्ट में 26 दिसंबर तक का वेदर अपडेट…

Delhi Weather: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे भी कहर बरपाने को आमादा है। साथ ही आंशिक रूप से बादलों की आवाजाही और धुंध की वजह से चटख धूप भी नहीं निकल रही है। इसकी वजह से पलूशन भी बरकरार है। मौसम विभाग की मानें तो ऐसी स्थितियां 22 दिसंबर तक बरकरार रह सकती हैं। इसके बाद मौसम में तब्दीली आएगी।

कल घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान आंशिक रूप से बादल छाए रहने और शाम या रात के समय हल्का से मध्यम कोहरा पड़ने की चेतावनी दी है। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कल यानी रविवार 21 दिसंबर को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और सुबह के समय कुछ जगहों पर घना से बहुत घना कोहरा रहने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

23 दिसंबर से करवट लेगा मौसम मौसम विभाग ने 22 दिसंबर को दिल्ली एनसीआर में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और सुबह के समय कई जगहों पर मध्यम कोहरा और कुछ जगहों पर घना कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया है। 21 दिसंबर को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री जबकि 22 दिसंबर को 9 से 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। 23 दिसंबर से दिल्ली एनसीआर में मौसम एकबार फिर करवट लेगा।

23 और 24 दिसंबर को चलेगी तेज हवा मौसम विभाग ने 23 और 24 दिसंबर को दिल्ली और NCR में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं चलने का अनुमान जताया है। इससे पलूशन में कमी आने का अनुमान है। साथ ही तेज हवा से आसमान भी साफ रहने का अनुमान है। हालांकि सुबह के वक्त हल्का से मध्यम कोहरा नजर आ सकता है। इसके बाद 25 और 26 दिसंबर को दिल्ली एनसीआर में आसमान साफ रहने का अनुमान है। सुबह के वक्त मध्यम कोहरा देखा जा सकता है।