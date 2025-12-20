Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi mausam orange alert for dense fog know when will ncr weather will be change
दिल्ली-NCR में कल घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट; कब से बदलेगा मौसम, 26 दिसंबर तक का हाल

दिल्ली-NCR में कल घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट; कब से बदलेगा मौसम, 26 दिसंबर तक का हाल

संक्षेप:

मौसम विभाग ने कल दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग इलाकों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में इसी हफ्ते मौसम एकबार फिर करवट लेगा। इस रिपोर्ट में 26 दिसंबर तक का वेदर अपडेट…

Dec 20, 2025 04:02 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Delhi Weather: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे भी कहर बरपाने को आमादा है। साथ ही आंशिक रूप से बादलों की आवाजाही और धुंध की वजह से चटख धूप भी नहीं निकल रही है। इसकी वजह से पलूशन भी बरकरार है। मौसम विभाग की मानें तो ऐसी स्थितियां 22 दिसंबर तक बरकरार रह सकती हैं। इसके बाद मौसम में तब्दीली आएगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कल घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान आंशिक रूप से बादल छाए रहने और शाम या रात के समय हल्का से मध्यम कोहरा पड़ने की चेतावनी दी है। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कल यानी रविवार 21 दिसंबर को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और सुबह के समय कुछ जगहों पर घना से बहुत घना कोहरा रहने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

23 दिसंबर से करवट लेगा मौसम

मौसम विभाग ने 22 दिसंबर को दिल्ली एनसीआर में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और सुबह के समय कई जगहों पर मध्यम कोहरा और कुछ जगहों पर घना कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया है। 21 दिसंबर को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री जबकि 22 दिसंबर को 9 से 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। 23 दिसंबर से दिल्ली एनसीआर में मौसम एकबार फिर करवट लेगा।

23 और 24 दिसंबर को चलेगी तेज हवा

मौसम विभाग ने 23 और 24 दिसंबर को दिल्ली और NCR में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं चलने का अनुमान जताया है। इससे पलूशन में कमी आने का अनुमान है। साथ ही तेज हवा से आसमान भी साफ रहने का अनुमान है। हालांकि सुबह के वक्त हल्का से मध्यम कोहरा नजर आ सकता है। इसके बाद 25 और 26 दिसंबर को दिल्ली एनसीआर में आसमान साफ रहने का अनुमान है। सुबह के वक्त मध्यम कोहरा देखा जा सकता है।

26 दिसंबर तक का हाल

मौसम विभाग ने 22 और 23 दिसंबर को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है। IMD ने 25 और 26 दिसंबर को दिल्ली में इसके 6 से 8 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग की मानें तो 26 दिसंबर को दिल्ली में मध्यम से घना कोहरा देखा जा सकता है। 26 दिसंबर को हवा की स्पीड बेहद धीमी रहने का अनुमान है। साथ ही आंशिक बादल भी दिख सकते हैं। इसकी वजह से पलूशन में बढ़ोतरी देखी जा सकती है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News Delhi News Today Delhi News In Hindi अन्य..
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।