Delhi Weather Update : 60 की स्पीड तक चल सकती हैं हवाएं; दिल्ली में 10 जुलाई तक आंधी-बारिश वाली चेतावनी

राजधानी के ज्यादातर इलाकों में शनिवार दोपहर को हुई हल्की से मध्यम वर्षा होने से तापमान में गिरावट आई है। आईएमडी ने अपने ताजा अपडेट में दिल्ली में अगले 6 दिन आंधी-बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान जताया है।

दिल्लीवालों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए बादल-बारिश का सिलसिला अभी कुछ दिन जारी रहने के आसार हैं। मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार, दिल्ली में 10 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने कहा कि आसमान में बादल छाए रहेंगे और इस दौरान गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ हल्की आंधी आ सकती है, जिसकी रफ्तार बढ़कर 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। रविवार से बारिश में और तेजी आने की उम्मीद है।

तापमान में कमी आने का अनुमान मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले चार-पांच दिन बीच-बीच में तेज हवा के साथ हल्की बारिश के दौर आएंगे। बीच में कुछ दौर मध्यम बारिश के भी आ सकते हैं। इसके चलते धीरे-धीरे दिल्ली के तापमान में गिरावट आएगी। रविवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री के बीच रहने की संभावना है।

बादल-बारिश ने दिल्लीवालों को उमस से राहत दिलाई दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में शनिवार दोपहर बाद हल्की से मध्यम बारिश हुई। इसके चलते तापमान में गिरावट आई और लोगों को भीषण उमस से भी काफी राहत मिली। राजधानी के ज्यादातर इलाकों में शनिवार सुबह के समय हल्के बादलों के बीच सूरज निकला रहा। दिन चढ़ने के साथ ही धूप तेज होने लगी। इससे तापमान बढ़ा और लोगों को भीषण उमस का सामना करना पड़ा। खासतौर पर दिन में 10 बजे से 12 बजे के बीच लोगों को भीषण उमस भरी गर्मी से जूझना पड़ा। हालांकि, दोपहर 12 बजे के बाद मौसम में बदलाव होने लगा।

ज्यादातर इलाकों में घने बादल छाने लगे और कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। पूसा में सबसे ज्यादा 23.5 मिमी बारिश हुई। जनकपुरी में भी 9.5 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके चलते तापमान में गिरावट आई और हवा की गति भी थोड़ी तेज हुई। इससे लोगों को गर्मी, उमस से राहत मिली।

दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है। वहीं, न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 1.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। यहां पर आर्द्रता का स्तर 70 से 80 फीसदी तक रहा।

52 डिग्री जैसी गर्मी का अहसास दिल्ली के लोग शनिवार को दिन की शुरुआत में उमस से खासे पस्त रहे। मौसम विभाग के मुताबिक दिन में साढ़े 11 बजे तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और नमी का स्तर 74 फीसदी तक रहा। इस दौरान हवा की गति 7.4 किलोमीटर प्रति घंटे रही। इसके चलते दिल्ली के लोगों को 52.7 डिग्री सेल्सियस (फील लाइक टेंपरेचर) जैसी गर्मी महसूस हुई। वहीं, बारिश के बाद मौसम पहले की तुलना में थोड़ा आरामदायक हुआ। दोपहर 2:30 बजे तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस, नमी का स्तर 74 फीसदी और हवा की गति 7.4 किलोमीटर प्रति घंटे पर रही। इसके चलते महसूस होने वाली गर्मी 40.7 डिग्री सेल्सियस तक रही।