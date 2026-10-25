Delhi Weather Today : दिल्ली की फिजा में दिखा पश्चिमी विक्षोभ का असर, वीकेंड पर बारिश से मस्त हुआ मौसम

दिल्ली में वीकेंड पर मौसम मस्त हो गया गया। रविवार को राजधानी के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश देखी गई। इससे तापमान में भी गिरावट आई है। मौसम विभाग की मानें तो अगले दो दिनों में दिल्ली का तापमान और घटेगा।

राजधानी दिल्ली में रविवार तड़के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश देखी गई। इससे दिन और रात दोनों के ही तापमान में हल्की गिरावट आने के आसार हैं। अगले दो दिनों में ठंडक और बढ़ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक, रविवार को अधिकतम तापमान 31 से 33 और न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। वहीं, हवा की गति 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है।

वहीं, शनिवार को सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 32.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 18.3 डिग्री सेल्सियस रहा। दोनों ही तापमान सामान्य से 1.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहे।

मौसम विभाग के मुताबिक, इस समय उत्तरी पाकिस्तान और आसपास के इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ मौजूद है। इसकी वजह से पश्चिमी राजस्थान में चक्रवाती परिसंचरण की मौजूदगी है। इसके चलते दिल्ली और आसपास के इलाकों में हल्के बादल छाए रहेंगे और हवा की गति में भी हल्का इजाफा हो सकता है। मौसम के इन कारकों से तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी।

तीन दिन बाद प्रदूषण से हल्की राहत राजधानी दिल्ली को तीन दिन बाद प्रदूषण से हल्की राहत मिली है। हवा की रफ्तार बढ़ने से शनिवार को औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 से नीचे यानी मध्यम श्रेणी में दर्ज किया गया। हालांकि, अब भी 22 इलाकों का सूचकांक खराब श्रेणी में है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक, शनिवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 191 दर्ज किया गया। इस स्तर की हवा को मध्यम श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पहले शुक्रवार को यह सूचकांक 230 के अंक पर रहा था। यानी चौबीस घंटे में 39 अंकों का सुधार हुआ है। हालांकि, चिंता की बात यह है कि अभी भी दिल्ली के 22 इलाकों का सूचकांक खराब श्रेणी में बना हुआ है, जबकि पीएम 2.5 कणों का स्तर 94.41 और पीएम 10 कणों का स्तर 211.89 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पर बना हुआ है। माना जा रहा है कि मौसम के कारकों के चलते अगले दो दिनों में प्रदूषण का स्तर इसी के आसपास रहेगा।

यहां की हवा सबसे खराब जहांगीरपुरी : 285

नरेला : 293

मुंडका : 277

अलीपुर : 264

विवेक विहार : 261