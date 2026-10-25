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Delhi Weather Today : दिल्ली की फिजा में दिखा पश्चिमी विक्षोभ का असर, वीकेंड पर बारिश से मस्त हुआ मौसम

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली में वीकेंड पर मौसम मस्त हो गया गया। रविवार को राजधानी के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश देखी गई। इससे तापमान में भी गिरावट आई है। मौसम विभाग की मानें तो अगले दो दिनों में दिल्ली का तापमान और घटेगा।

Rain in Delhi
दिल्ली के कुछ हिस्सों में बारिश हुई।

राजधानी दिल्ली में रविवार तड़के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश देखी गई। इससे दिन और रात दोनों के ही तापमान में हल्की गिरावट आने के आसार हैं। अगले दो दिनों में ठंडक और बढ़ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक, रविवार को अधिकतम तापमान 31 से 33 और न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। वहीं, हवा की गति 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है।

वहीं, शनिवार को सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 32.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 18.3 डिग्री सेल्सियस रहा। दोनों ही तापमान सामान्य से 1.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहे।

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मौसम विभाग के मुताबिक, इस समय उत्तरी पाकिस्तान और आसपास के इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ मौजूद है। इसकी वजह से पश्चिमी राजस्थान में चक्रवाती परिसंचरण की मौजूदगी है। इसके चलते दिल्ली और आसपास के इलाकों में हल्के बादल छाए रहेंगे और हवा की गति में भी हल्का इजाफा हो सकता है। मौसम के इन कारकों से तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी।

तीन दिन बाद प्रदूषण से हल्की राहत

राजधानी दिल्ली को तीन दिन बाद प्रदूषण से हल्की राहत मिली है। हवा की रफ्तार बढ़ने से शनिवार को औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 से नीचे यानी मध्यम श्रेणी में दर्ज किया गया। हालांकि, अब भी 22 इलाकों का सूचकांक खराब श्रेणी में है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक, शनिवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 191 दर्ज किया गया। इस स्तर की हवा को मध्यम श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पहले शुक्रवार को यह सूचकांक 230 के अंक पर रहा था। यानी चौबीस घंटे में 39 अंकों का सुधार हुआ है। हालांकि, चिंता की बात यह है कि अभी भी दिल्ली के 22 इलाकों का सूचकांक खराब श्रेणी में बना हुआ है, जबकि पीएम 2.5 कणों का स्तर 94.41 और पीएम 10 कणों का स्तर 211.89 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पर बना हुआ है। माना जा रहा है कि मौसम के कारकों के चलते अगले दो दिनों में प्रदूषण का स्तर इसी के आसपास रहेगा।

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यहां की हवा सबसे खराब

जहांगीरपुरी : 285

नरेला : 293

मुंडका : 277

अलीपुर : 264

विवेक विहार : 261

राजधानी में एक्यूआई दस वर्ष में सबसे अच्छा : सिरसा

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार को कहा कि सरकार के लगातार प्रयासों और जनभागीदारी से प्रदूषण की स्थिति में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 191 पर पहुंच गया है जो 24 अक्टूबर के लिए पिछले एक दशक में सबसे बेहतर सूचकांक है। यह दिल्ली सरकार, अधिकारियों, फील्ड टीमों और दिल्लीवालों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। सिरसा ने कहा कि पिछले 24 घंटों में 9883 वाहनों के चालान किए गए।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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