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बारिश का ब्रेक, तापमान बढ़ा; इस दिन फिर भीगने को तैयार रहे दिल्ली, येलो अलर्ट

Apr 05, 2026 02:56 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली में शुक्रवार को हुई बारिश के बाद अब न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि फिर भी भीषण गर्मी से राहत के आसार नजर आ रहे हैं। शनिवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने फिर से आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

बारिश का ब्रेक, तापमान बढ़ा; इस दिन फिर भीगने को तैयार रहे दिल्ली, येलो अलर्ट

Delhi Weather Today: दिल्ली में हल्की बारिश के बावजूद न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सफदरजंग और पालम जैसे इलाकों में तेज हवाएं चलीं। आईएमडी ने मंगलवार से फिर आंधी और बारिश की संभावना जताई है। इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। दूसरी ओर तेज हवाओं के कारण दिल्ली की वायु गुणवत्ता (AQI) में काफी सुधार हुआ है। इस हफ्ते कुछ दिनों तक दिल्लीवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है।

शुक्रवार को दिल्ली के साथ ही एनसीआर में बारिश हुई थी। मौसम विभाग ने दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में शनिवार को भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया था लेकिन कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई। हालांकि, दिल्ली में शनिवार को न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई।

बढ़ा तापमान

दिल्ली में शनिवार को न्यूनतम तापमान 20.7 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 1.9 डिग्री अधिक है। एक दिन पहले की तुलना में यह 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली में शनिवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली में रविवार की सुबह को बादल छाए रहे। दिल्ली में रविवार को सुबह के वक्त न्यूनतम तापमान 20.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।

आंधी बारिश का येलो अलर्ट

मौसम विभाग की ओर से दिए गए ताजा अपडेट के मुताबिक, दिल्ली के साथ ही एनसीआर में मंगलवार यानी 7 अप्रैल से एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो सकता है। मौसम विभाग ने इस दिन दिल्ली में बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में मंगलवार को गरज चमक के साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलने और बारिश का अनुमान है। आंधी के दौरान हवा की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।

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बुधवार को भी बारिश के आसार

मौसम विभाग ने बुधवार को भी दिल्ली के साथ ही एनसीआर में आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहने की संभावना जताई है। इस दिन दोपहर या शाम के समय गरज-चमक और बिजली कड़कने के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवाएं चलेंगी और बहुत हल्की बारिश की संभावना है। इसको लेकर आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया है।

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पलूशन में कमी

इस बीच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, दिल्ली एनसीआर में हाल के दिनों में बारिश और तेज हवाओं के रुख के कारण पलूशन में काफी कमी आई है। रविवार को सुबह नौ बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 129 दर्ज किया गया जिसे 'मध्यम' श्रेणी में रखा जाता है। मौसम विभाग की मानें तो आने वाले दिनों में हवा का ऐसा ही रुख आगे भी देखने को मिलेगा।

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(पीटीआई-भाषा और IMD के इनपुट पर आधारित रिपोर्ट)

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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