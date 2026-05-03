दिल्ली-NCR में 60 की स्पीड से चलेगी आंधी, कल येलो अलर्ट; कब-कब होगी बारिश?
दिल्ली और एनसीआर में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम बदलने वाला है। अगले तीन दिनों तक तेज हवाओं, धूल भरी आंधी और गरज के साथ बारिश की संभावना है, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने सोमवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
दिल्ली के साथ ही एनसीआर के मौसम में बड़ा उलटफेर होने वाला है। मौसम विभाग ने दिल्ली के साथ ही एनसीआर में 3 दिन गरज चमक और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश की चेतावनी दी है। इससे भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने सोमवार को दो दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण और राजस्थान के पास बने चक्रवाती सिस्टम से दिल्ली में बादल छाए रहेंगे। मौसम खराब रहने के दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चल सकती है।
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और शाम या रात के समय गरज, बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ बहुत हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना जताई है। हवा की स्पीड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है। आंधी के दौरान यह बढ़कर 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है।
मौसम विभाग ने सोमवार यानी 4 मई को छिटपुट बादल छाए रहने की संभावना जताई है। इस दिन मौसम खराब रहने के दौरान तेज आंधी और गरज चमक के साथ हल्की बारिश भी देखी जा सकती है। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। हवाओं की स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। मौसम खराब रहने और आंधी तूफान के दौरान कभी कभी हवा की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है।
मौसम विभाग ने 5 मई को दिल्ली के साथ ही एनसीआर में बादल नजर आने और सुबह से दोपहर के बीच गरज चमक के साथ हल्की बारिश का एक या दो दौर नजर आने की संभावना जताई है। इस दौरान हवा की स्पीड 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है। IMD के अनुसार, 6 मई को भी दिल्ली-एनसीआर में आंधी और गरज चमक का दौर नजर आ सकता है।
मौसम विभाग के अनुसार, 7 और 8 मई को छिटपुट बादल नजर आ सकते हैं। हालांकि इसके बाद आसमान साफ रहने और तेज धूप का अनुमान है। मौसम विभाग ने 9 मई से मौसम के एकबार फिर से गर्म होने और तेज धूप की संभावना जताई है। इससे अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होने का अनुमान है। इस दिन दिल्ली में अधिकतम तापमान 38 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकता है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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