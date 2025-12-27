Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi mausam ki jankari IMD issued two days yellow alert for dense fog in delhi many areas
Delhi Fog Alert : दिल्लीवालों को फिर सताएगा घना कोहरा, IMD ने जारी किया 2 दिन का येलो अलर्ट

Delhi Fog Alert : दिल्लीवालों को फिर सताएगा घना कोहरा, IMD ने जारी किया 2 दिन का येलो अलर्ट

संक्षेप:

Delhi Weather Forecast: राजधानी दिल्ली में अगले दो दिनों में सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से इसको लेकर दो दिन का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।

Dec 27, 2025 06:27 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Delhi Weather Forecast : राजधानी दिल्ली में अगले दो दिनों में सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से इसको लेकर दो दिन का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में शुक्रवार सुबह हल्की धुंध देखने को मिली। दिन चढ़ने के साथ ही धुंध साफ हो गई और धूप निकल आई। सफदरजंग में अधिकतम तापमान 22.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। न्यूनतम तापमान 7.7 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सामान्य से 0.2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। आर्द्रता का स्तर 47 से 100 फीसदी तक रहा।

ये भी पढ़ें:यूं ही जहरीली नहीं दिल्ली की फिजा! हवा में ऐसे 19 तरह के विषैले तत्व मौजूद

मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिनों में सुबह के समय राजधानी दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में हल्का और कहीं-कहीं घना कोहरा देखने को मिल सकता है।

दो दिन राहत के बाद फिर दमघोंटू हुई हवा

वहीं, दो दिन की हल्की राहत के बाद राजधानी दिल्ली की हवा में एक बार फिर से प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। शुक्रवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 से ऊपर यानी बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया। महज बीते 24 घंटे में वायु गुणवत्ता सूचकांक में 98 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। चिंता की बात यह है कि दिल्ली के आनंद विहार और बवाना जैसे निगरानी केन्द्रों का सूचकांक शुक्रवार की शाम 400 से ऊपर यानी गंभीर श्रेणी में रहा। वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली का अनुमान है कि अगले दो दिनों के बीच दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में ही रहेगी।

दिल्ली के लोगों को इस बार जाड़े में सामान्य से ज्यादा प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। हवा की गति एकदम मंद पड़ने के चलते बीते मंगलवार को प्रदूषण के स्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई थी और वायु गुणवत्ता सूचकांक 412 के अंक पर यानी गंभीर श्रेणी में पहुंच गया था। लेकिन, बाद में मौसम में हल्का बदलाव हुआ और बुधवार और गुरुवार को सूचकांक 300 से नीचे यानी खराब श्रेणी में रहा। लेकिन, एक बार फिर से प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक शुक्रवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 332 के अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को बहुत खराब श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पहले गुरुवार को यह सूचकांक 234 के अंक पर रहा था। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों का सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में है, जबकि दो इलाकों का सूचकांक 400 से ऊपर यानी गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया।

delhi pollution

मानकों से तीन गुना ज्यादा : दिल्ली की हवा में इस समय मानकों से तीन गुना ज्यादा प्रदूषण मौजूद है। मानकों के मुताबिक हवा में पीएम 10 का स्तर 100 से और पीएम 2.5 का स्तर 60 से कम होने पर ही उसे स्वास्थ्यकारी माना जाता है। शुक्रवार शाम तीन बजे दिल्ली-एनसीआर की हवा में पीएम 10 का औसत स्तर 311.6 और पीएम 2.5 का औसत स्तर 191 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पर रहा। यानी हवा में मानकों से तीन गुने से ज्यादा प्रदूषक कण मौजूद हैं।

अभी राहत के आसार नहीं

दिल्ली की हवा में मौजूद प्रदूषण अभी पूरी तरह से साफ नहीं होने वाले। वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली का अनुमान है कि अगले दो दिनों के बीच हवा की गति आमतौर पर दस किलोमीटर प्रति घंटे से कम रहेगी। इसके चलते प्रदूषक कणों का विसर्जन भी धीमा होगा। हवा में प्रदूषण का स्तर लगातार बना रहेगा। अगले दो दिनों के बीच वायु गुणवत्ता का स्तर बहुत खराब श्रेणी में ही रहने का अनुमान है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Weather News Delhi Weather Delhi Weather News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।