आसमान साफ या होगी झमाझम बरसात? 26 और 27 जनवरी को कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम

राजधानी दिल्ली में इस बार गणतंत्र दिवस हल्के कोहरे के बीच मनेगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि 26 जनवरी को हल्के बादल छाए रहेंगे। वहीं, रविवार को भी कुछ इलाकों में धुंध छाने के आसार हैं। वहीं, 27 जनवरी को दिल्ली में एक बार फिर से बारिश होने की संभावना जताई है।

मौसम विभाग का अनुमान है कि 26 जनवरी को सर्द मौसम का अहसास बना रहेगा। अधिकतम तापमान के 19 से 21 डिग्री और न्यूनतम तापमान के 04 से 06 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। हवा की गति कमजोर पड़ने से दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है।

वहीं, 27 जनवरी को दिल्ली के मौसम पर एक और पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। इसके असर से दिल्ली में अलग-अलग स्थानों पर हल्की बारिश के एक-दो दौर आने की संभावना है। इसके लिए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं, दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में शनिवार सुबह हल्की धुंध रही। हालांकि दिनभर धूप निकली रही।

दिल्ली को जहरीली हवा से 102 दिन बाद बड़ी राहत मिली दिल्लीवालों को जहरीली हवा से 102 दिन बाद शनिवार को राहत मिली। दिल्ली व आसपास हुई अच्छी बारिश और तेज हवाओं के चलते दिल्ली की हवा में घुले-मिले प्रदूषक कण काफी हद तक विसर्जित हो गए हैं। जिसके चलते दिल्ली के वायु गुणवत्ता (एक्यूआई) में खासा सुधार हुआ है। राजधानी समेत पूरे उत्तर भारत में शुक्रवार को अच्छी बारिश हुई। इस दौरान हवा की रफ्तार भी 30 किलोमीटर प्रति घंटे से तेज रही। इससे प्रदूषण की स्थिति से लोगों को काफी राहत मिली है। शनिवार को दिन के समय तेज धूप निकली। प्रदूषण के साफ होने से दिल्ली का आसमान भी कुछ हद तक नीला दिखने लगा।

सीपीसीबी के आंकड़ों पर नजर डालें तो बीते साल 14 अक्टूबर को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 से ऊपर यानी खराब श्रेणी में चला गया था। इसके बाद से एक दिन भी ऐसा नहीं रहा जब वायु गुणवत्ता का स्तर स्वच्छ रहा हो। इस बीच ज्यादातर दिनों में वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब, बहुत खराब, गंभीर या फिर अति गंभीर श्रेणी में रहा। इस बीच में 14 दिसंबर को दिल्ली की हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित रही। इस दिन वायु गुणवत्ता सूचकांक 461 अंक पर रहा था। अब मौसम की मेहरबानी से हवा साफ हुई है। कुल मिलाकर 102 दिनों बाद दिल्ली को स्वच्छ हवा नसीब हुई है।

सीपीसीबी के अनुसार, शनिवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 192 रहा। इस स्तर की हवा को मध्यम श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पहले शुक्रवार को यह सूचकांक 282 था। यानी चौबीस घंटे के भीतर सूचकांक में 90 अंकों का सुधार हुआ है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों का सूचकांक 200 से नीचे है।