दिल्ली में कल से फिर बरसेगी आग; 2 दिन लू चलने का ऑरेंज अलर्ट, 29 मई तक का अपडेट
Delhi Weather: दिल्ली और एनसीआर में शनिवार को सुबह के वक्त आंधी-बारिश देखी गई। इससे काफी राहत मिली। हालांकि, रविवार से तापमान फिर बढ़ेगा। मौसम विभाग ने 24 से 28 मई तक लू चलने का अलर्ट जारी किया है।
Delhi Wearher Update: दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में शनिवार को सुबह तेज धूल भरी आंधी और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ीं। इससे गर्मी से कुछ राहत मिली। मौसम विभाग ने अगले 15 से 16 घंटे के दौरान दिल्ली के साथ ही एनसीआर में गरज चमक के साथ बिजली कड़कने और धूल भरी आंधी चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम खराब रहने के दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है। शाम से रात के दौरान कभी-कभी हवा की स्पीड 60 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है।
मौसम विभाग की मानें तो कल यानी रविवार से दिल्ली के साथ ही एनसीआर में एकबार फिर भीषण गर्मी का दौर देखा जाएगा। मौसम विभाग ने 24 और 25 मई को दोनों ही दिन दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दोनों ही दिन दोपहर के वक्त 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गर्म हवा के थपेड़े चलेंगे। 25 मई को दिल्ली के साथ ही एनसीआर में दोपहर से शाम के बीच गरज-चमक के साथ आंधी देखी जाएगी जिससे मौसम में बदलाव आ सकता है।
मौसम विभाग ने 26, 27 और 28 मई को दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। इन तीनों ही दिन दोपहर के समय झुलसा देने वाली तेज गर्म हवाएं चलेंगी जिनकी गति 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। मौसम विभाग ने 24, 25, 26 और 27 मई को दिल्ली में अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसके बाद 28 मई को अधिकतम तापमान के 42 से 44 डिग्री जबकि 29 मई को इसके 41से 43 डिग्री सेल्सियस पहुंचने का अनुमान है।
अपडेट जारी
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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