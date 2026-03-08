Hindustan Hindi News
राजधानी में तेजी बढ़ी गर्मी, दिल्ली में टूट गया रिकॉर्ड; कितना पहुंचा तापमान

Mar 08, 2026 11:24 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली
उत्तर भारत के कई राज्यों में गर्मी ने मार्च की शुरुआत में ही तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। राजधानी दिल्ली में शनिवार को अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले 50 सालों में मार्च के पहले हफ्ते का सबसे ज्यादा तापमान है।

उत्तर भारत के कई राज्यों में गर्मी ने मार्च की शुरुआत में ही तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। राजधानी दिल्ली में शनिवार को अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले 50 साल में मार्च के पहले हफ्ते का सबसे ज्यादा तापमान है। यह जानकारी भारतीय मौसम विभाग (IMD) के एक अधिकारी ने देते हुए बताया कि इससे पहले ऐसा 5 दशक पहले हुआ था।

मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 50 साल के रिकॉर्ड में मार्च के पहले सात दिनों के दौरान सफदरजंग में इससे पहले सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस 5 मार्च 1999 को दर्ज किया गया था। शनिवार को पारा 35.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के साथ ही यह रिकॉर्ड टूट गया।

कहां सबसे ज्यादा तापमान

शनिवार को सफदरजंग वेधशाला में अधिकतम तापमान सामान्य से 7.3 डिग्री ज्यादा 35.7°C दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 17.4°C रहा, जो सामान्य से 3.4 डिग्री ज्यादा है। आईएमडी के 2011 के बाद के आंकड़ों के अनुसार, मार्च के पहले सप्ताह में दूसरा सबसे ज्यादा तापमान 4 मार्च 2016 को 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वहीं पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी गर्मी का असर साफ दिखाई दे रहा है। यहां औसत अधिकतम तापमान सामान्य से 6.2 डिग्री ज्यादा रहा। राज्य के हिसार में सबसे ज्यादा 36.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

असपास के राज्यों में क्या हाल

इधर उत्तराखंड में भी पिछले कुछ दिनों से तापमान लगातार बढ़ रहा है। खासकर देहरादून और आसपास के इलाकों में गर्मी का असर महसूस किया जा रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, देहरादून का न्यूनतम तापमान पिछले दो से तीन दिनों में तेजी से बढ़ा है। यह 12 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर शनिवार को 17.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से करीब 6 डिग्री ज्यादा है।

वहीं अधिकतम तापमान भी पिछले कुछ दिनों से 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। शनिवार को देहरादून में अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 5 डिग्री ज्यादा है।

Mohammad Azam

Mohammad Azam

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

