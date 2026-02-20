Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

दिल्ली में पसीने छुड़ा रहा मौसम, दिन के तापमान में 6°C से अधिक बढ़ोतरी; आगे कैसा हाल

Feb 20, 2026 05:38 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली में बुधवार को हुई हल्की बारिश और घने बादलों के कारण अधिकतम तापमान में आई गिरावट के बाद गुरुवार को फिर तेजी से तापमान में बढोतरी देखी गई। दिनभर धूप खिलने और हवा चलने से मौसम खुशनुमा रहा। बुधवार की अपेक्षा गुरुवार को तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ोतरी हुई।

दिल्ली में पसीने छुड़ा रहा मौसम, दिन के तापमान में 6°C से अधिक बढ़ोतरी; आगे कैसा हाल

राजधानी दिल्ली में बुधवार को हुई हल्की बारिश और घने बादलों के कारण अधिकतम तापमान में आई गिरावट के बाद गुरुवार को फिर तेजी से तापमान में बढोतरी देखी गई। दिनभर धूप खिलने और हवा चलने से मौसम खुशनुमा रहा। बुधवार की अपेक्षा गुरुवार को तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ोतरी हुई।

पिछले 24 घंटों में दिल्ली में न्यूनतम तापमान में 3-4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान में 5-7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान 11-12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25-28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा।

ये भी पढ़ें:बारिश के बाद दिल्ली की हवा हुई और भी साफ, CAQM ने हटाईं ग्रैप-2 की पाबंदियां

22 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव की संभावना

मौसम विभाग का कहना है कि 22 फरवरी से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव की संभावना है। इसके कारण राजधानी के मौसम में मामूली बदलाव हो सकता है। इसके लिए फिलहाल कोई अलर्ट जारी नहीं हुआ है। अगले छह दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 1-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह बुधवार की अपेक्षा 6.9 डिग्री तथा सामान्य से 3.6 डिग्री अधिक है। न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह बुधवार की अपेक्षा 4.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है।

delhi weather news

प्रदूषण से नहीं मिल रही राहत, खराब श्रेणी में हवा

दिल्ली के लोगों को प्रदूषित हवा से राहत नहीं मिली है। बुधवार को कई जगहों पर हल्की बारिश के बाद गुरुवार सुबह राजधानी में प्रदूषण के स्तर में सुधार दर्ज किया गया, लेकिन शाम को हवा फिर से खराब श्रेणी में पहुंच गई।

ये भी पढ़ें:दिल्ली के तीन इलाकों में आज गुरुवार को रहेगा जलसंकट, DJB ने जारी किया वाटर अलर्ट

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, गुरुवार सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 164 दर्ज किया गया, लेकिन शाम चार बजे यह 208 पर जा पहुंचा। आठ घंटे में इसमें 44 अंक की बढोतरी दर्ज की गई। शाम छह बजे राजधानी के 16 स्थानों पर वायु गुणवत्ता खराब दर्ज की गई। यानी इन जगहों पर यह 200 से अधिक थी। बुधवार को हुई हल्की बारिश के बाद काफी हद तक हवा साफ हो गई थी , लेकिन 24 घंटे से भी कम समय में हवा फिर से खराब श्रेणी में पहुंच गई।

मानकों के मुताबिक, हवा में पीएम 10 का स्तर 100 से और पीएम 2.5 का स्तर 60 से कम होने पर ही उसे स्वास्थ्यकारी माना जाता है। दिल्ली-एनसीआर की हवा में गुरुवार शाम छह बजे पीएम 10 का स्तर 152.6 और पीएम 2.5 का स्तर 80.1 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा। अभी मानक से ज्यादा प्रदूषण हवा में माैजूद है।

पिछले वर्ष अक्टूबर से ही राजधानी की हवा में प्रदूषण का प्रकोप देखने को मिलने लगा था। इसके बाद से हवा अधिकतर समय जहरीली ही बनी रही। इस कारण लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा है। अस्पतालों में मरीज बढ़ गए थे।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में सुधरेगी पानी-सीवर की सप्लाई; CM ने लॉन्च की 2100 करोड़ की परियोजनाएं
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Weather News Delhi Weather Delhi Weather News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।