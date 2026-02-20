दिल्ली में पसीने छुड़ा रहा मौसम, दिन के तापमान में 6°C से अधिक बढ़ोतरी; आगे कैसा हाल

दिल्ली में बुधवार को हुई हल्की बारिश और घने बादलों के कारण अधिकतम तापमान में आई गिरावट के बाद गुरुवार को फिर तेजी से तापमान में बढोतरी देखी गई। दिनभर धूप खिलने और हवा चलने से मौसम खुशनुमा रहा। बुधवार की अपेक्षा गुरुवार को तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ोतरी हुई।

पिछले 24 घंटों में दिल्ली में न्यूनतम तापमान में 3-4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान में 5-7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान 11-12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25-28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा।

22 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव की संभावना मौसम विभाग का कहना है कि 22 फरवरी से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव की संभावना है। इसके कारण राजधानी के मौसम में मामूली बदलाव हो सकता है। इसके लिए फिलहाल कोई अलर्ट जारी नहीं हुआ है। अगले छह दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 1-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह बुधवार की अपेक्षा 6.9 डिग्री तथा सामान्य से 3.6 डिग्री अधिक है। न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह बुधवार की अपेक्षा 4.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है।

प्रदूषण से नहीं मिल रही राहत, खराब श्रेणी में हवा दिल्ली के लोगों को प्रदूषित हवा से राहत नहीं मिली है। बुधवार को कई जगहों पर हल्की बारिश के बाद गुरुवार सुबह राजधानी में प्रदूषण के स्तर में सुधार दर्ज किया गया, लेकिन शाम को हवा फिर से खराब श्रेणी में पहुंच गई।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, गुरुवार सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 164 दर्ज किया गया, लेकिन शाम चार बजे यह 208 पर जा पहुंचा। आठ घंटे में इसमें 44 अंक की बढोतरी दर्ज की गई। शाम छह बजे राजधानी के 16 स्थानों पर वायु गुणवत्ता खराब दर्ज की गई। यानी इन जगहों पर यह 200 से अधिक थी। बुधवार को हुई हल्की बारिश के बाद काफी हद तक हवा साफ हो गई थी , लेकिन 24 घंटे से भी कम समय में हवा फिर से खराब श्रेणी में पहुंच गई।

मानकों के मुताबिक, हवा में पीएम 10 का स्तर 100 से और पीएम 2.5 का स्तर 60 से कम होने पर ही उसे स्वास्थ्यकारी माना जाता है। दिल्ली-एनसीआर की हवा में गुरुवार शाम छह बजे पीएम 10 का स्तर 152.6 और पीएम 2.5 का स्तर 80.1 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा। अभी मानक से ज्यादा प्रदूषण हवा में माैजूद है।