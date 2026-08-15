Delhi Weather Today: दिल्ली में पतंगबाजों को IMD ने दी मस्त मौसम वाली गुड न्यूज! बादल-बारिश पर आज क्या अपडेट

Delhi Weather Today : दिल्ली में पतंगबाजों के लिए अच्छी खबर है। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर शनिवार को राजधानी में बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है।

राजधानी दिल्ली में शनिवार को पूरे दिन आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है, जिसमें लाल किले पर होने वाले 80वें स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह के दौरान भी बहुत हल्की बारिश हो सकती है।

लाल किला क्षेत्र के लिए जारी मौसम विभाग (आईएमडी) के पूर्वानुमान के अनुसार न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।

आज कब-कब हो सकती है बारिश आईएमडी ने शनिवार सुबह जारी पूर्वानुमान में कहा, ''आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि, सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच लगभग 2 से 4 मिलीमीटर तक बहुत हल्की बारिश होने की 50 प्रतिशत संभावना है। पूर्वानुमान में यह भी कहा गया है कि दोपहर से शाम के बीच लगभग तीन मिलीमीटर तक बहुत हल्की बारिश होने की 60 प्रतिशत संभावना है। शनिवार सुबह साढ़े 5 बजे तक दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए हुए थे और सतही हवाएं शांत थीं। आईएमडी के अनुसार, आज तड़के बारिश दर्ज नहीं की गई।''

स्काईमेट के महेश पलावत ने कहा, "मॉनसून ट्रफ के उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की उम्मीद है और 15 अगस्त के आसपास दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी छत्तीसगढ़ के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने का अनुमान है।"

बता दें कि, दिल्ली में आज का मस्त मौसम पतंगबाजों और पतंग विक्रेताओं के लिए काफी राहत भरा हो सकता है। देश के कई राज्यों में जहां मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाई जाती हैं, वहीं दिल्ली में 15 अगस्त के दिन पतंग उड़ाने का चलन है। इस दिन दिल्ली का आसमान रंग-बिरंगी और नई-नई डिजाइनों की पतंगों से पटा हुआ नजर आता है। पतंगों के शौकीन लोग इस दिन आसमान साफ रहने और मौसम ठंडा रहने की आस लगाए रहते हैं।