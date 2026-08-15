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Delhi Weather Today: दिल्ली में पतंगबाजों को IMD ने दी मस्त मौसम वाली गुड न्यूज! बादल-बारिश पर आज क्या अपडेट

By Praveen Sharma
नई दिल्ली, भाषा
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Delhi Weather Today : दिल्ली में पतंगबाजों के लिए अच्छी खबर है। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर शनिवार को राजधानी में बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है।

Delhi Weather Update
दिल्ली मौसम अपडेट

राजधानी दिल्ली में शनिवार को पूरे दिन आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है, जिसमें लाल किले पर होने वाले 80वें स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह के दौरान भी बहुत हल्की बारिश हो सकती है।

लाल किला क्षेत्र के लिए जारी मौसम विभाग (आईएमडी) के पूर्वानुमान के अनुसार न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।

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आज कब-कब हो सकती है बारिश

आईएमडी ने शनिवार सुबह जारी पूर्वानुमान में कहा, ''आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि, सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच लगभग 2 से 4 मिलीमीटर तक बहुत हल्की बारिश होने की 50 प्रतिशत संभावना है। पूर्वानुमान में यह भी कहा गया है कि दोपहर से शाम के बीच लगभग तीन मिलीमीटर तक बहुत हल्की बारिश होने की 60 प्रतिशत संभावना है। शनिवार सुबह साढ़े 5 बजे तक दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए हुए थे और सतही हवाएं शांत थीं। आईएमडी के अनुसार, आज तड़के बारिश दर्ज नहीं की गई।''

स्काईमेट के महेश पलावत ने कहा, "मॉनसून ट्रफ के उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की उम्मीद है और 15 अगस्त के आसपास दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी छत्तीसगढ़ के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने का अनुमान है।"

बता दें कि, दिल्ली में आज का मस्त मौसम पतंगबाजों और पतंग विक्रेताओं के लिए काफी राहत भरा हो सकता है। देश के कई राज्यों में जहां मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाई जाती हैं, वहीं दिल्ली में 15 अगस्त के दिन पतंग उड़ाने का चलन है। इस दिन दिल्ली का आसमान रंग-बिरंगी और नई-नई डिजाइनों की पतंगों से पटा हुआ नजर आता है। पतंगों के शौकीन लोग इस दिन आसमान साफ रहने और मौसम ठंडा रहने की आस लगाए रहते हैं।

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सेंट्रल दिल्ली में इन जगहों पर 16 अगस्त तक पतंग उड़ाने पर रोक

दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों से सेंट्रल दिल्ली में उन स्थानों के आसपास पतंग उड़ाने और अन्य हवाई वस्तुओं के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है, जहां स्वतंत्रता दिवस से जुड़े कार्यक्रम या सार्वजनिक सभाएं आयोजित की जा रही हैं। सेंट्रल जिले के डीसीपी रोहित राजबीर सिंह द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया और 16 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। आदेश के अनुसार, छतों, सार्वजनिक स्थानों और अन्य ऊंचे स्थानों से पतंग उड़ाने से पैदल चलने वालों, मोटर चालकों और अन्य लोगों के लिए खतरा पैदा हो सकता है और दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इसमें यह भी कहा गया कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पतंगबाजी की गतिविधि बढ़ने से जनता के लिए बाधा और असुविधा हो सकती है। यह आदेश उन गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगाता है, जिनसे जनता के लिए बाधा, खतरा, परेशानी या असुविधा पैदा होने या समारोह के दौरान शांति भंग होने की संभावना हो। सेंट्रल जिले के सभी व्यक्तियों, प्रतिष्ठानों, संस्थानों और आयोजकों को स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित पुलिस निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि निर्देशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर बीएनएस की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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