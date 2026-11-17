Delhi Weather Update : दिल्ली में पारा गिरने से कोहरे के बीच हवा की रफ्तार कम होने की संभावना के बीच दो दिनों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के पार पहुंचने की आशंका है।

राजधानी दिल्ली में ठंड और कोहरे के साथ प्रदूषण एक बार फिर बढ़ने के आसार हैं। अगले दो दिनों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 300 के पार पहुंच सकता है। हवा की रफ्तार कम होने, तापमान और मिक्सिंग हाइट में गिरावट के चलते प्रदूषक कणों का जमाव बढ़ने की आशंका है। सोमवार को सुबह के मुकाबले शाम तक प्रदूषण के स्तर में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई।

अक्टूबर में दिल्ली की हवा काफी हद तक साफ रही थी, लेकिन नवंबर में सर्दियों की शुरुआत के साथ प्रदूषण बढ़ने लगा। दिवाली के आसपास हवा बेहद खराब हो गई थी। हालांकि, हवा की रफ्तार बढ़ने से रविवार को एक्यूआई में सुधार हुआ और हवा बहुत खराब से खराब श्रेणी में पहुंच गई।

24 घंटे में 15 अंकों का सुधार दर्ज किया गया सोमवार सुबह आठ बजे एक्यूआई 218 दर्ज किया गया, लेकिन हवा की गति कम होने के साथ प्रदूषण फिर बढ़ने लगा। शाम चार बजे यह 275 के स्तर पर पहुंच गया। हालांकि, रविवार के 290 के मुकाबले 24 घंटे में 15 अंकों का सुधार दर्ज किया गया है।

प्रदूषण फैलाने वालों पर निगम की कार्रवाई जारी ग्रैप के नियमों के उल्लंघन को लेकर एमसीडी को लगातार शिकायतें मिल रही हैं। इनमें सड़कों पर निर्माण मलबा डालने, धूल उड़ने और बायोमास एवं कूड़ा जलाने जैसी शिकायतें शामिल हैं। निगम अधिकारियों के अनुसार, बीते कुछ दिनों में एक हजार से अधिक शिकायतें मिली हैं। इनका निपटारा करते हुए उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ चालान काटे गए हैं। निगम के अनुसार, नवंबर में अब तक 16 हजार से अधिक चालान किए जा चुके हैं। नियमों के पालन की निगरानी के लिए सभी जोन में टीमें तैनात की गई हैं, जो लगातार निरीक्षण कर रही हैं।

दूसरी ओर, नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वह प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों की पहचान करें और तत्काल उसकी सूचना दें, ताकि अगली कार्यवाही की जा सके।

सीरीफोर्ट इलाके में सबसे ज्यादा संकट गहराया सोमवार शाम चार बजे दिल्ली के करीब 17 इलाकों में एक्यूआई 300 से ऊपर यानी बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। सीरीफोर्ट में स्थिति सबसे चिंताजनक रही, जहां एक्यूआई 411 अंकों के साथ गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। किसी एक इलाके में प्रदूषण का स्तर अचानक बढ़ने के पीछे स्थानीय कारक भी हो सकते हैं।

कुछ हिस्सों में बहुत खराब श्रेणी में जाने के आसार वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली के मुताबिक, अगले दो दिनों में दिल्ली की हवा बहुत खराब श्रेणी में पहुंचने की आशंका है। हवा की गति कम रहने, तापमान में गिरावट और वायुमंडल की मिक्सिंग हाइट घटने से प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है। अधिकारियों ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय किए जा रहे हैं।