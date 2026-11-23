Delhi Weather News : दिल्ली में सर्दी का सितम जल्द शुरू हो सकता है। उत्तर-पश्चिमी हवाओं के सक्रिय होने के चलते आज से ठंड थोड़ी बढ़ने के आसार हैं। मौसम के इस बदलाव से सुबह-रात में ठिठुरन बढ़ेगी, वहीं, घना कोहरा भी देखने को मिल सकता है।

दिल्ली-एनसीआर में सोमवार से ठंड बढ़ने के आसार हैं। उत्तर-पश्चिमी हवाओं के सक्रिय होने से 24-25 नवंबर तक न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इससे सुबह और रात में ठिठुरन बढ़ेगी, जबकि दिन में धूप से राहत रहेगी। दिल्ली से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में घने कोहरे की चेतावनी भी जारी की गई है। इस बीच राजधानी की हवा खराब श्रेणी में बनी हुई है।

दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में रविवार सुबह हल्का कोहरा छाया रहा। दिन चढ़ने के साथ धूप निकलने पर कोहरा छंट गया। मानक वेधशाला सफदरजंग में अधिकतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.9 डिग्री अधिक है। न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री रहा, जो सामान्य से 0.5 डिग्री ज्यादा है। एक दिन पहले शनिवार को न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री दर्ज किया गया था। पालम में अधिकतम तापमान 24.5 डिग्री रहा, जो सामान्य से दो डिग्री कम है।

कोहरा छाने के आसार मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में सोमवार सुबह हल्का कोहरा छा सकता है। अधिकतम तापमान 24 से 26 और न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। 25 नवंबर को कुछ इलाकों में मध्यम कोहरा भी देखने को मिल सकता है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कोहरे की संभावना है।

मौसम विभाग ने सोमवार के लिए असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी भारी बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान कुछ स्थानों पर गरज-चमक और आकाशीय बिजली गिरने के भी आसार हैं। ठंड बढ़ने के साथ राजधानी की हवा में प्रदूषण का स्तर भी चिंता बढ़ा रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, रविवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 239 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में है। सात इलाकों में एक्यूआई 300 के पार यानी बेहद खराब श्रेणी में रहा। हवा में प्रदूषक कणों का स्तर सामान्य से करीब दोगुना दर्ज किया गया।

विमान डायवर्ट खराब मौसम से बेंगलुरु से भुवनेश्वर जा रहा अकासा का विमान रविवार सुबह वाराणसी डायवर्ट कर दिया गया। बाबतपुर एयरपोर्ट पर यह विमान उतरा। मौसम साफ होने पर लगभग घंटे बाद यह विमान वापस भुवनेश्वर गया।

राहत के आसार नहीं वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली ने अनुमान जताया है कि दिल्ली में सोमवार से बुधवार तक एक्यूआई खराब श्रेणी में रह सकती है। इसके बाद के छह दिनों में हवा की गुणवत्ता खराब से बहुत खराब श्रेणी के बीच रहने का अनुमान है।