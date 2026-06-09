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दिल्ली-NCR में धूल भरी आंधी का कहर; 111 की स्पीड से चलीं हवाएं, यह तो बस ट्रेलर आगे…

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi Weather: दिल्ली-NCR में मंगलवार शाम को तेज धूल भरी आंधी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। गरज चमक के साथ मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया। अचानक आए बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली है।

दिल्ली-NCR में धूल भरी आंधी का कहर; 111 की स्पीड से चलीं हवाएं, यह तो बस ट्रेलर आगे…

Delhi NCR Weather: दिल्ली-NCR में मंगलवार शाम को अचानक तेज धूल भरी आंधी और गरज-चमक के साथ मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया। तूफानी हवा की स्पीड ऐसी थी जैसे वह सब कुछ उड़ा ले जाना चाहती हो। दिल्ली के पालम में हवा की स्पीड 111 किलोमीटर प्रति घंटा तक दर्ज की गई। मौसम में आए इस अचानक बदलाव और तेज हवाओं के कारण लोगों को पिछले कई दिनों से जारी तपती गर्मी से राहत मिली है। मौसम विज्ञानियों की मानें तो यह तो अभी ट्रेलर था। दिल्ली एनसीआर में 11 जून को मौसम इससे भी ज्यादा खराब रह सकता है।

111 की स्पीड से चलीं हवाएं

दिल्ली के साथ ही गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा समेत एनसीआर के कई हिस्सों में अचानक तेज धूल भरी आंधी से मौसम बदल गया। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि माना सब कुछ उड़ा ले जाएगी। दिल्ली के पालम में हवा की स्पीड 111 किलोमीटर प्रति घंटा तक दर्ज की गई। तेज आंधी के कारण कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। दिल्ली एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में आंधी तूफान के लिए मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था।

80 की स्पीड वाली हवाएं चलने की दी थी चेतावनी

मौसम विभाग ने मंगलवार को दोपहर बात अपने पूर्वानुमान में बदलाव करते हुए दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज आंधी चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा कि दिल्ली एनसीआर में देर शाम को 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विज्ञानियों ने आगे 11 जून से मौसम में बड़ा बदलाव आने की संभावना जताई है।

कल कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग ने 10 जून को भी दिल्ली-एनसीआर में शाम के समय गरज-चमक के साथ तेज आंधी की संभावना जताई है। इस दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्पीड से हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। हालांकि कल यानी बुधवार को भी दिल्ली के साथ ही एनसीआर वालों को भीषण गर्मी से राहत नहीं मिलने की संभावना जताई है। इस दिन दिल्ली में अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा सकता है।

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11 जून को 70 की स्पीड में चलेंगी हवाएं, ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने 11 जून से एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण मौसम में बड़ा बदलाव आने की संभावना जताई है। इस दिन दिल्ली-एनसीआर में बादल छाने और शाम या रात को आंधी-तूफान के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दिन हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इस दिन दिल्ली में अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा।

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12 को तेज आंधी बारिश का येलो अलर्ट

इस पश्चिमी विक्षोभ का सबसे ज्यादा असर 12 जून को दिखेगा जब पूरे दिन आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और सुबह से लेकर शाम तक अलग-अलग समय पर आंधी, तूफान और गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होगी जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दिन हवा की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहेगी और बारिश के कारण अधिकतम तापमान में भारी गिरावट आएगी। दिल्ली में अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज होने का अनुमान है। इन दिन लोगों को सुहावना मौसम मिलेगा।

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(हिन्दुस्तान संवाददाता और IMD के इनपुट पर आधारित)

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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