दिल्ली को पश्चिमी विक्षोभ देगा राहत; दो दिन बारिश का येलो अलर्ट, पूरे हफ्ते का अपडेट
दिल्ली-NCR में भीषण गर्मी पड़ रही है जहां पिछले 3 दिनों में तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। IMD के अनुसार, कल भी भारी गर्मी रहेगी। हालांकि, 11 जून को पश्चिमी विक्षोभ आने से राहत मिलेगी।
Delhi Weather: दिल्ली में मौसम के तेवर तीखे हो गए हैं। दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है। बीते 3 दिनों के दौरान दिल्ली के सफदरजंग में अधिकतम तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हुई है। IMD ने कल यानी मंगलवार को भी दिल्ली के साथ ही एनसीआर में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना जताई है। मौसम विभाग की मानें तो 11 जून को एक पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देगा। इससे दिल्ली-एनसीआर के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने दिल्ली-NCR में 11 और 12 जून को दो दिन आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।
9 और 10 जून को कैसा रहेगा हाल?
मौसम विभाग ने 9 जून को दिल्ली-एनसीआर में तेज धूप के साथ गर्म हवाएं चलने की संभावना जताई है। दिन में हवा की स्पीड 20 से 30 किलोमीटर प्रति रह सकती है जिसके 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने 10 जून को आंशिक रूप से बादल छाने और 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं चलने की संभावना जताई है। हालांकि दोपहर या शाम के समय गरज चमक के साथ बारिश या आंधी की संभावना भी जताई गई है।
11 जून को बदलेगा मौसम, आंधी बारिश का येलो अलर्ट
मौसम विभाग की मानें तो 11 जून से एक पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देगा। इस दिन दिल्ली एनसीआर में बादलों की आवाजाही देखी जाएगी। इस दिन दिल्ली के साथ NCR के अलग-अलग हिस्सों में शाम या रात के समय आंधी और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आंधी के दौरान हवा की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। मौसम विभाग ने 12 जून को भी दिल्ली एनसीआर में आंधी और बारिश वाला मौसम रहने की संभावना जताई है।
12 जून को आंधी बारिश का येलो अलर्ट, 13 को भी होगी बारिश
मौसम विभाग ने 12 जून को दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और सुबह या दोपहर से पहले गरज चमक और तेज आंधी के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। आंधी-तूफान के दौरान हवा की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। दोपहर या शाम के समय भी गरज चमक के साथ हल्की बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार, 13 जून को भी दिल्ली-एनसीआर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दोपहर या शाम के समय गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है।
कब कितना रहेगा तापमान?
मौसम विभाग की मानें तो 9 और 10 जून को दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ेगी और अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। हालांकि 11 को पश्चिमी विक्षोभ के कारण आंधी और बारिश से तापमान में कमी आएगी और मौसम सुहावना हो जाएगा। मौसम विभाग ने 11 जून को दिल्ली में अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है लेकिन इसके बाद इसमें बड़ी गिरावट होगी। 12 और 13 जून को दिल्ली में अधिकतम तापमान के 35 से 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान है। 14 जून से मौसम साफ होगा और तापमान फिर से बढ़ना शुरू होगा।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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