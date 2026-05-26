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दिल्ली में बारिश कब होगी? 46°C तक जाएगा तापमान, 2 दिन लू का येलो अलर्ट

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi Weather: दिल्ली-NCR में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट दिया है। मौसम विभाग की मानें तो बुधवार तक तापमान 44 से 46 डिग्री तक पहुंच सकता है।  

दिल्ली में बारिश कब होगी? 46°C तक जाएगा तापमान, 2 दिन लू का येलो अलर्ट

दिल्ली-NCR में मौसम की बेरुखी बरकरार है। मौसम विभाग की ओर से दिल्ली में लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में कल यानी बुधवार तक तेज गर्मी और लू का यह सिलसिला जारी रह सकता है। दिल्ली में भीषण गर्मी के कारण अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि 27 मई के बाद दिल्ली के साथ ही एनसीआर में आंधी बारिश के कारण मौसम के रुख में नरमी आने का अनुमान है। 28 से 31 मई के दौरान दिल्ली-एनसीआर में आंधी और बारिश वाला मौसम रहने का अनुमान है।

मौसम विभाग ने मंगलवार को दिल्ली के साथ ही एनसीआर में कुछ अलग-थलग जगहों पर लू की स्थिति रहने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया था। इस दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई थी। दिल्ली एनसीआर में बुधवार को भी मौसम के कमोबेश ऐसा ही रहने का अनुमान है।

कल लू का येलो अलर्ट, 46°C तक जाएगा तापमान

मौसम विभाग ने बुधवार को दिल्ली के साथ ही एनसीआर में कुछ अलग-थलग जगहों पर लू चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। दिन में हवा की 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है। दिल्ली में 27 मई यानी बुधवार को अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली-एनसीआर के लोगों को 28 मई से आंधी और बारिश वाला मौसम रहने के कारण भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलने का अनुमान है।

28 मई को आंधी-बारिश का येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने 28 मई को दिल्ली के साथ NCR के विभिन्न हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान आंधी चलने का भी अनुमान है। हवा की स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक होगी। शाम या रात को हवा की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है। दिल्ली में 28 मई को अधिकतम तापमान के 42 से 44 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

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29 मई को भी आंधी-बारिश का येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने 29 मई को सुबह या दोपहर के समय दिल्ली-एनसीआर में तेज आंधी के साथ बहुत हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हवा की स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है। कभी-कभी हवा की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने का अनुमान है। रात के समय भी हल्की बारिश का एक और दौर देखा जा सकता है। दिल्ली में 29 मई को अधिकतम तापमान के 35 से 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

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30 और 31 मई को भी आंधी बारिश का अलर्ट

इसके बाद 30 और 31 मई को भी दिल्ली के साथ ही एनसीआर में आंधी और बारिश वाला मौसम रहने का अनुमान है। हालांकि इसको लेकर किसी प्रकार का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। दोनों ही दिन दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहने और गरज-चमक आंधी के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम खराब रहने के दौरान हवा की स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है। 30 मई को दिल्ली में अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस जबकि 31 मई को इसके 35 से 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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