मामूली राहत के बाद दिल्ली में फिर बढ़ा पलूशन, कहां AQI 400 पार, आगे कैसा हाल?
दिल्ली में एक दिन की राहत के बाद पलूशन फिर बढ़ गया है। डीटीयू क्षेत्र में स्थिति सबसे गंभीर रही। दिल्ली में एक जगह एक्यूआई 400 के पार रिकॉर्ड किया गया। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
दिल्ली में एक दिन की मामूली राहत के बाद पलूशन का स्तर फिर बढ़ गया है। दिल्ली में बुधवार को शाम के वक्त एक्यूआई 313 अंक यानी एकबार फिर 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज किया गया। डीटीयू क्षेत्र में स्थिति सबसे गंभीर रही जहां AQI 400 के पार चला गया। विशेषज्ञों के अनुसार, हवा की स्पीड कम होने के कारण एकबार फिर पलूशन में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चेतावनी प्रणाली और मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो दिन तक जहरीली हवा से राहत की संभावना नहीं है।
मंगलवार को दिखा था मामूली सुधार
बता दें कि दिल्ली में मंगलवार को हवा के रुख में तेजी के कारण पलूशन के स्तर में सुधार देखने को मिला था। दिल्ली में मंगलवार को एक्यूआई 299 अंक यानी खराब श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया था। अब हवा की रफ्तार कम होने के चलते प्रदूषण के स्तर में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।
दिल्ली में 313 पर AQI
दिल्ली में बुधवार को एक्यूआई 300 के पार यानी बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया। दिल्ली के डीटीयू क्षेत्र की हवा सबसे ज्यादा खराब रही। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, दिल्ली में बुधवार को एक्यूआई 313 के अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को बहुत खराब श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पहले की तुलना में इसमें 14 अंकों का इजाफा हुआ है।
अगले 2 दिन राहत के नहीं आसार
मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर के लोगों को अभी प्रदूषित हवा से राहत मिलने की संभावना नहीं है। वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली का अनुमान है कि अगले दो दिनों तक मौसम के अलग-अलग कारकों की वजह से पलूशन परेशान करता रहेगा। कुल मिलाकर दिल्ली की हवा के अभी खराब से बहुत खराब श्रेणी में ही रहने की संभावना है।
केवल एक जगह डीटीयू पर AQI 414
दिल्ली के लिए 'एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम' यानी ईडब्ल्यूएस के अनुसार, अगले 2 दिन तक हवा में पीएम2.5 और पीएम10 की मात्रा बढ़ने की आशंका है। राहत की बात यह कि बुधवार को दिल्ली के 58 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से केवल एक स्टेशन 'गंभीर' श्रेणी में एक्यूआई को रिकॉर्ड किया। दिल्ली में केवल डीटीयू पर एक्यूआई 414 अंक रिकॉर्ड किया गया।
पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ों पर कराएगा बारिश
मौसम विभाग के अनुसार, एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 13 नंवबर तक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में छिटपुट से लेकर व्यापक बारिश या बर्फबारी की संभावना है। 12 नवंबर को कश्मीर घाटी में कहीं-कहीं भारी बारिश या बर्फबारी देखी जा सकती है। हालांकि दिल्ली के साथ ही एनसीआर में इस हफ्ते बारिश की संभावना नहीं है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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