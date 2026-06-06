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दिल्ली में रात को आंधी-बारिश का अलर्ट, कल से बढ़ेगी तपिश; 42°C तक जाएगा तापमान

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली-NCR में मॉनसून से पहले की बारिश और आंधी का दौर शुरू हो गया है, जिससे मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग ने रात में तेज हवाओं, गरज-चमक और हल्की बारिश की चेतावनी जारी की है।

दिल्ली में रात को आंधी-बारिश का अलर्ट, कल से बढ़ेगी तपिश; 42°C तक जाएगा तापमान

Delhi Weather Forecast: उत्तर भारत में मॉनसून से पहले वाली बारिश और आंधी का दौर शुरू हो गया है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली-NCR में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विभाग ने रात के समय गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान हवा की स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है। आंधी के दौरान हवा की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा जा सकती है।

मौसम विभाग ने कल रविवार से दिल्ली के साथ ही एनसीआर में मौसम के एकबार फिर गर्म होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली-NCR में रविवार को छिटपुट हल्के बादल दिख सकते हैं लेकिन तेज धूप से मौसम गर्म रहने का अनुमान है। दिल्ली में रविवार को अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। दिल्ली एनसीआर में 8 जून को मौसम के और भी गर्म होने की संभावना है।

मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में उमस भरी गर्मी पड़ने की संभावना जताई है। इस दिन दिल्ली में अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में 9 और 10 जून को आसमान साफ रहने और दिन के समय तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। दोनों ही दिन दोपहर के वक्त में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्पीड से हवाएं चलने की संभावना है।

मौसम विभाग ने 9, 10 और 11 जून को दिल्ली में अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, 11 जून से मौसम एकबार फिर करवट लेगा। दिल्ली-एनसीआर में 11 जून को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और अचानक आंधी के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। आंधी के दौरान हवा की स्पीड 40 से 50 किलोमीटर/घंटा रहेगी। झोंकों के साथ यह 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है।

मौसम विभाग ने 12 जून को भी आंधी और बारिश वाला मौसम देखे जाने की संभावना जताई है। इस दिन आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। साथ ही तेज आंधी के साथ हल्की बारिश देखी जा सकती है। हवा की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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