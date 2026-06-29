दिल्ली में तूफानी हवाओं के साथ दस्तक देगी बारिश; 3 दिन येलो अलर्ट; पूरे हफ्ते रिमझिम
Delhi Weather Update: दिल्ली में उमस भरी गर्मी पड़ रही है। IMD ने मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर में 3 दिन के लिए आंधी-बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इससे तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है।
दिल्ली से मॉनसून अभी दूर है। मौजूदा वक्त में दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है। रविवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हालांकि महसूस होने वाला तापमान (हीट इंडेक्स) 50 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। हवा में नमी के कारण उमस भी लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विभाग ने कल से मौसम में बड़ा बदलाव आने की संभावना जताई है। दिल्ली-एनसीआर में कल यानी मंगलवार से तीन दिन तूफानी हवाओं के साथ झमाझम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
सोमवार को दिल्ली में कई स्थानों पर लू की स्थिति महसूस की गई। दिल्ली में लू की स्थिति का यह दूसरा दिन रहा। हालांकि कल यानी मंगलवार को इसके जारी रहने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में देर शाम या रात को धूल भरी हवाएं चलने की संभावना जताई है। इस दौरान हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है। हवा की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है।
3 दिन तेज हवा के साथ बारिश का येलो अलर्ट
हालांकि इससे भीषण गर्मी से किसी बड़ी राहत का अनुमान नहीं है। IMD ने कल यानी 30 जून से मौसम में व्यापक बदलाव की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने 30 जून, पहली और दूसरी जुलाई को तूफानी हवाओं के साथ झमाझम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 30 जून को दिल्ली-एनसीआर में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और तेज हवाओं के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। हवा की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इस दिन दिल्ली में अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किए जाने की संभावना जताई है।
पहली जुलाई को भी झमाझम बारिश
मौसम विभाग ने 1 जुलाई को दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहेंगे। इस दिन तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हवा की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। इस दिन दिल्ली में अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है।
दस्तक देगा पश्चिमी विक्षोभ
मौसम विभाग ने 2 जुलाई को एक पश्चिमी विक्षोभ के ऐक्टिव होने की संभावना जताई है। इसके असर से बारिश की तीव्रता में तेजी आएगी। 2 जुलाई को दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहने की संभावना है। इस दिन भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दिन भी हवा की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। इस दिन दिल्ली में अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है।
3, 4 और 5 जुलाई को भी बारिश के आसार
मौसम विभाग ने 3, 4 और 5 जुलाई को दिल्ली के साथ ही NCR में बादल छाए रहने की संभावना जताई है। तीनों ही दिन तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने 3 जुलाई को दिल्ली में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस जबकि 4 और 5 जुलाई को इसके 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई है। कुल मिलाकर कल यानी मंगलवार से दिल्ली एनसीआर में रिमझिम बारिश वाला मौसम रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने मॉनसून के भी 4 जुलाई तक दिल्ली-NCR में दस्तक देने की संभावना जताई है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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