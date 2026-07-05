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दिल्ली में कल भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट; मौसम की मार से 15 उड़ानें डायवर्ट

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली-NCR में रविवार को हुई झमाझम बारिश से मौसम बदल गया। गुरुग्राम और फरीदाबाद में जलभराव हो गया। मौसम विभाग ने सोमवार को तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

दिल्ली में कल भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट; मौसम की मार से 15 उड़ानें डायवर्ट

दिल्ली के साथ ही एनसीआर में अब मॉनसून जोर पकड़ने वाला है। दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में रविवार को झमाझम बारिश से मौसम बदल गया। गुरुग्राम और फरीदाबाद के कई इलाकों में जलभराव हो गया। मौसम विज्ञानियों की मानें तो दिल्ली में अब तेज बारिश के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। मौसम विभाग ने कल सोमवार को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग इलाकों में मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

कल भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट

IMD के मुताबिक, दिल्ली में अब तेज बारिश के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। सोमवार को सुबह या दोपहर से पहले दिल्ली की ज्यादातर स्थानों पर मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान हवा की गति भी 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक देखी जा सकती है। जबकि, शाम या रात के समय भी हल्की से मध्यम बारिश का एक और दौर आने के आसार हैं। मौसम विभाग की ओर से सोमवार को दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

15 उड़ानें डायवर्ट

दिल्ली-NCR में रविवार को जोरदार बारिश और खराब मौसम का असर उड़ानों पर भी पड़ा। एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार, दिल्ली एयरपोर्ट पर खराब मौसम, भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण 10 घरेलू और 5 अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को जयपुर और लखनऊ डायवर्ट किया गया। बताया जाता है कि कुल 15 उड़ानें प्रभावित रहीं। दिल्ली एयरपोर्ट ने एक एडवाइजरी भी जारी की, जिसमें कहा गया कि खराब मौसम के कारण उड़ानों पर असर पड़ सकता है।

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छतरपुर में सबसे अधिक 49 मिमी बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में दोपहर 2.30 बजे तक सबसे अधिक 49 मिमी बारिश छतरपुर में रिकॉर्ड की गई। इससे छतरपुर के कुछ हिस्सों में जलभराव देखा गया। गुरुग्राम में 35 मिमी, महरौली में 18 मिमी, ग्रेटर नोएडा में 17 मिमी बारिश दर्ज की गई। दिल्ली में अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से दो डिग्री ज्यादा है। सोमवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है।

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बंगाल की खाड़ी में डीप डिप्रेशन

बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र और गहरा होकर अवदाब (गहरे कम दबाव के क्षेत्र) में बदल गया है। मौसम विभाग के अनुसार, इसके प्रभाव के कारण 7 जुलाई तक समुद्र में बहुत ऊंची लहरें उठने और स्थिति बेहद खराब रहने की आशंका है। इसके अगले 1-2 दिन में चांदबाली और दीघा के बीच उत्तरी ओडिशा तट को पार करने की बहुत अधिक संभावना है। इससे कुछ दिनों में ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश हो सकती है।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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