बारिश से तरबतर होगी दिल्ली; 35 पर आएगा तापमान, कब कूल-कूल होगा मौसम?
दिल्ली में शनिवार को लोग भीषण गर्मी और उमस से परेशान रहे। उमस के कारण तापमान 41.3 डिग्री होने पर भी 48.4 डिग्री जैसा महसूस हुआ। लेकिन जल्द भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली है।
दिल्ली में शनिवार को लोगों को भीषण गर्मी और उमस का सामना करना पड़ा। हवा की धीमी रफ्तार और उमस के कारण दिल्ली में 41.3 डिग्री तापमान भी 48.4 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस (हीट इंडेक्स) किया गया। हालांकि दिल्ली एनसीआर के लोगों को भीषण गर्मी से जल्द राहत मिल सकती है। IMD ने कल यानी सोमवार से मौसम के बदलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग की ओर से मंगलवार और बुधवार को आंधी के साथ झमाझम बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।
मौसम विभाग की मानें तो आज शाम या रात को गरज चमक के साथ तेज धूल भरी हवाएं चल सकती हैं लेकिन इनसे राहत नहीं मिलने वाली। दिल्ली में अधिकतम तापमान लगभग 41 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दिल्ली के कुछ हिस्सों में लू चलने की संभावना है। हरियाणा और यूपी में भी ऐसे ही गर्म और उमस भरे हालात रहने की उम्मीद है। कल से तापमान में कमी आने की संभावना है जिससे भीषण गर्मी से राहत मिलेगी।
कल से बदलेगा मौसम
मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में कल यानी सोमवार 29 जून से मौसम बदलने का अनुमान है। इस दिन दिल्ली-NCR में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दोपहर या शाम के समय गरज चमक और तेज हवा के साथ हल्की बारिश की संभावना है। हवा की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है।
30 जून और 1 जुलाई को आंधी बारिश का येलो अलर्ट
29 जून को दिल्ली में अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। 30 जून से झमाझम बारिश वाला मौसम बनेगा। मौसम विभाग ने 30 जून और 1 जुलाई को दिल्ली एनसीआर में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। दोनों ही दिन हवा के झोंकों की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जाएगी। 30 जून को दिल्ली में अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान है।
2 से 4 जुलाई तक झमाझम बारिश
मौसम विभाग ने 2 से लेकर 4 जुलाई तक दिल्ली के साथ ही एनसीआर में झमाझम बारिश की संभावना जताई है। इन तीनों ही दिन आसमान में बादल छाए रहेंगे और गरज चमक, तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश होगी। 2 जुलाई को दिल्ली में अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसके बाद 3 और 4 जुलाई को इसके 33 से 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किए जाने का अनुमान है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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