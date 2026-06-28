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बारिश से तरबतर होगी दिल्ली; 35 पर आएगा तापमान, कब कूल-कूल होगा मौसम?

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली में शनिवार को लोग भीषण गर्मी और उमस से परेशान रहे। उमस के कारण तापमान 41.3 डिग्री होने पर भी 48.4 डिग्री जैसा महसूस हुआ। लेकिन जल्द भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली है।

बारिश से तरबतर होगी दिल्ली; 35 पर आएगा तापमान, कब कूल-कूल होगा मौसम?

दिल्ली में शनिवार को लोगों को भीषण गर्मी और उमस का सामना करना पड़ा। हवा की धीमी रफ्तार और उमस के कारण दिल्ली में 41.3 डिग्री तापमान भी 48.4 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस (हीट इंडेक्स) किया गया। हालांकि दिल्ली एनसीआर के लोगों को भीषण गर्मी से जल्द राहत मिल सकती है। IMD ने कल यानी सोमवार से मौसम के बदलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग की ओर से मंगलवार और बुधवार को आंधी के साथ झमाझम बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।

मौसम विभाग की मानें तो आज शाम या रात को गरज चमक के साथ तेज धूल भरी हवाएं चल सकती हैं लेकिन इनसे राहत नहीं मिलने वाली। दिल्ली में अधिकतम तापमान लगभग 41 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दिल्ली के कुछ हिस्सों में लू चलने की संभावना है। हरियाणा और यूपी में भी ऐसे ही गर्म और उमस भरे हालात रहने की उम्मीद है। कल से तापमान में कमी आने की संभावना है जिससे भीषण गर्मी से राहत मिलेगी।

कल से बदलेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में कल यानी सोमवार 29 जून से मौसम बदलने का अनुमान है। इस दिन दिल्ली-NCR में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दोपहर या शाम के समय गरज चमक और तेज हवा के साथ हल्की बारिश की संभावना है। हवा की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है।

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30 जून और 1 जुलाई को आंधी बारिश का येलो अलर्ट

29 जून को दिल्ली में अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। 30 जून से झमाझम बारिश वाला मौसम बनेगा। मौसम विभाग ने 30 जून और 1 जुलाई को दिल्ली एनसीआर में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। दोनों ही दिन हवा के झोंकों की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जाएगी। 30 जून को दिल्ली में अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान है।

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2 से 4 जुलाई तक झमाझम बारिश

मौसम विभाग ने 2 से लेकर 4 जुलाई तक दिल्ली के साथ ही एनसीआर में झमाझम बारिश की संभावना जताई है। इन तीनों ही दिन आसमान में बादल छाए रहेंगे और गरज चमक, तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश होगी। 2 जुलाई को दिल्ली में अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसके बाद 3 और 4 जुलाई को इसके 33 से 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किए जाने का अनुमान है।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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