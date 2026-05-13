दिल्ली में आंधी का येलो अलर्ट; पड़ेंगी बौछारें, वीकेंड पर 42°C तक जाएगा तापमान
Delhi Weather Warning: दिल्ली में बुधवार को हल्की बारिश और बादलों से मौसम सुहावना रहा, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि गुरुवार से गर्मी फिर बढ़ेगी। इस हफ्ते के अंत तक तापमान 42 डिग्री तक पहुंच सकता है।
Delhi Mausam: दिल्ली में बुधवार को सुबह से बादलों का डेरा रहा और कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी दर्ज की गई। मंगलवार रात को भी दिल्ली एनसीआर के अलग-अलग इलाकों में बूंदाबांदी हुई थी। इससे तापमान में गिरावट आई है। सफदरजंग में अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जबकि लोधी रोड में यह सामान्य से कम दर्ज किया गया। IMD के अनुसार, कल गुरुवार से गर्मी बढ़ने के आसार हैं। इस हफ्ते के अंत तक अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।
60 की स्पीड में चल सकती हैं हवाएं
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान छिटपुट बादलों की आवाजाही की संभावना जताई है। शाम या रात के समय गरज चमक और तेज हवाओं या आंधी के साथ बहुत हल्की बारिश का एक दौर देखा जा सकता है। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है। आंधी के दौरान हवा की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है।
वीकेंड तक 42 डिग्री जाएगा तापमान
मौसम विभाग ने 14 और 15 मई को दिल्ली एनसीआर में आंशिक रूप से बादल नजर आने की बात कही है लेकिन कल यानी 14 मई से ही तापमान बढ़ने का अनुमान है। IMD के अनुसार, 14 मई को दिल्ली में अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री जबकि 15 और 16 मई को इसके 39 से 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने 17, 18 और 18 मई को दिल्ली में अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई है।
दक्षिण-पश्चिम मानसून के लिए स्थितियां अनुकूल
देश के बाकी हिस्सों के मौसम की बात करें तो 16 मई के आसपास दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं। 13 से 19 मई के दौरान उत्तर-पूर्वी भारत में जबकि 13 से 17 मई के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, केरल और माहे तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है।
लू की स्थिति गंभीर रहने की संभावना, पहाड़ों पर बारिश
मौसम विभाग के अनुसार, इस हफ्ते उत्तर-पश्चिम, पश्चिम और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति गंभीर रहने की संभावना है। 13, 15 और 16 मई को जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में जबकि 13 और 14 मई को उत्तराखंड में छिटपुट से लेकर मध्यम बारिश या बर्फबारी के साथ अलग-अलग स्थानों पर गरज, चमक के साथ आंधी की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में 14 मई को तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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