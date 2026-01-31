दिल्ली मौसम विभाग ने बदला पूर्वानुमान, कल तेज हवा के साथ बारिश का येलो अलर्ट

संक्षेप: मौसम विभाग ने 31 जनवरी से 7 फरवरी के बीच पहाड़ों पर 3 पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का अनुमान जताया है। दिल्ली के साथ ही एनसीआर में 31 जनवरी की रात से मौसम बदल जाएगा। दिल्ली एनसीआर में इस हफ्ते कैसा रहेगा मौसम इस रिपोर्ट में जानें…

मौसम विभाग के अनुसार, 31 जनवरी से 7 फरवरी के बीच 3 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे जिससे हिमालयी राज्यों में बर्फबारी और उत्तर-पश्चिम एवं मध्य भारत के इलाकों में बारिश की संभावना है। पहले दो विक्षोभ 31 जनवरी से 3 फरवरी तक असर दिखाएंगे जबकि तीसरा 5 फरवरी से सक्रिय होगा। दिल्ली में मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बदलाव किया है। दिल्ली के साथ ही एनसीआर में आज यानी शनिवार रात से मौसम बदल जाएगा। मौसम विभाग ने दिल्ली में रविवार को बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

रात से बदल जाएगा मौसम मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बदलाव किया है। मौसम विभाग ने पहले तीन दिन बारिश की संभावना जताई थी लेकिन अब कल तक ही बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली-एनसीआर में शनिवार रात से मौसम बदल जाएगा। शनिवार की रात में बादल छा जाएंगे और गरज-चमक के साथ बहुत हल्की बारिश हो सकती है। बारिश के दौरान बिजली कड़कने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में हवाएं चलने की संभावना है।

कल तेज हवाओं के साथ बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग के अनुसार, कल यानी रविवार को दिल्ली एनसीआर में मौसम ज्यादा खराब रहेगा। रविवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे। गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बहुत हल्की बारिश देखी जा सकती है। मौसम विभाग ने रविवार को गरज चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। रविवार को मौसम खराब रहने के दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में हवाएं भी चल सकती हैं।

6 फरवरी तक का हाल मौसम विभाग ने पहली से लेकर 2 से लेकर 6 फरवरी तक दिल्ली एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में आंशिक रूप से बादलों की आवाजाही का अनुमान जताया है। IMD के अनुसार, 2 से लेकर 6 फरवरी तक दिल्ली एनसीआर में सुबह के वक्त हल्का से मध्यम कोहरा छाया रह सकता है। दिल्ली में पहली से लेकर 5 फरवरी तक अधिकतम तापमान के 17 से 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

कितना रहा तापमान? शनिवार को दिल्ली में कड़ाके की ठंड महसूस की गई जहां न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सीजन के औसत तापमान से 1.7 डिग्री कम है। पालम में न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस, लोधी रोड में 7.1, रिज केंद्र पर 7.7 और आयानगर में 6.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली का एक्यूआई 278 अंक रिकॉर्ड किया गया जो खराब श्रेणी में आता है।