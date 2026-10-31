दिल्ली में 24 घंटे में ही राहत खत्म; मध्यम श्रेणी में पहुंची हवा, आगे कैसा मौसम?
Delhi Weather: दिल्ली-एनसीआर में मौसम बदलने से प्रदूषण फिर बढ़ने के संकेत हैं। बीते 24 घंटे के दौरान दिल्ली का मध्यम श्रेणी में पहुंच गया है। इस हफ्ते कैसा रहेगा दिल्ली-एनसीआर का मौसम? इस रिपोर्ट में पूरी जानकारी…
दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में मौसम में आए बदलाव के चलते पलूशन से मिली राहत खत्म होती नजर आ रही है। बीते 24 घंटे में ही दिल्ली में एक्यूआई 'संतोषजनक' (60) से गिरकर 'मध्यम' श्रेणी (117) में पहुंच गया है। शुक्रवार को दिल्ली में हवा पिछले 4 वर्षों में अक्टूबर की सबसे साफ हवा के रूप में दर्ज की गई थी। आने वाले दिनों में पलूशन के 'खराब' से 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंचने की संभावना है। दिल्ली में की से 6 नवंबर तक मौसम साफ रहने की संभावना है।
बंगाल की खाड़ी में बन रहा एक और सिस्टम
IMD के अनुसार, तूफान अर्नब के बाद बंगाल की खाड़ी में एक और वेदर सिस्टम मजबूत हो रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 24 घंटों में दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी पर बनी नई मौसमी स्थिति गंभीर कम दबाव की स्थिति में तब्दील हो सकती है। यह मौसमी सिस्टम 2 नवंबर की शाम तक आंध्र प्रदेश तट की ओर बढ़ेगा। इस वेदर सिस्टम के प्रभाव के कारण देश के कई हिस्सों में भारी बारिश देखी जाएगी। हालांकि दिल्ली-एनसीआर के मौसम पर इसका असर नहीं पड़ेगा।
कितना रहेगा एक्यूआई?
मौसम विभाग के अनुसार, कल 1 नवंबर से लेकर 6 नवंबर तक दिल्ली के साथ ही एनसीआर में मौसम के साफ रहने की संभावना है। 1 नवंबर को हवा के रुख में थोड़ी तेजी रहने की संभावना है। दिल्ली में पहली से लेकर पहली से लेकर 3 नवंबर तक और उसके बाद 5 और 6 नवंबर को अधिकतम तापमान के 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है। 4 नवंबर को दिल्ली में अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा।
117 पर एक्यूआई
दिल्ली में एक दिन पहले शुक्रवार को हवा 'संतोषजनक' श्रेणी में थी, लेकिन शनिवार को यह गिरकर मध्यम श्रेणी में आ गई। दिल्ली में शनिवार को एक्यूआई 117 अंक रिकॉर्ड किया गया। यह शुक्रवार को 60 अंक पर था। शुक्रवार को 60 एक्यूआई पिछले 4 वर्षों में अक्टूबर के महीने की सबसे साफ हवा के रूप में दर्ज किया गया। इससे पहले अक्टूबर में दिल्ली का एक्यूआई 10 अक्टूबर 2022 को 44 अंक रिकॉर्ड किया गया था।
आगे कैसा रहेगा ऐक्यूआई?
दिल्ली के 58 स्टेशनों में से 24 ने हवा की गुणवत्ता को 'संतोषजनक' दर्ज किया जबकि 32 पर AQI मध्यम श्रेणी में रहा। इसके बाद दो ने हवा की गुणवत्ता को 'खराब' श्रेणी में दर्ज किया। जहांगीरपुरी में सबसे खराब एक्यूआई 243 अंक दर्ज किया गया। दिल्ली के 'एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम' के अनुसार, रविवार को दिल्ली का AQI 'मध्यम' श्रेणी में रिकॉर्ड किए जाने की उम्मीद है। इसके बाद के अगले 6 दिनों तक इसके खराब से बहुत खराब श्रेणी में रहने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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