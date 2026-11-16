Delhi Weather : दिल्ली में प्रदूषण थोड़ा घटा, ठंड बढ़ने के आसार; पारे में 3 डिग्री की गिरावट संभव

Delhi Weather Update : दिल्ली में ठंड दस्तक देने को तैयार है। हिमालय की बर्फीली हवाओं से पारा लुढ़क सकता है, जिससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री तक की गिरावट संभव है।

दिल्ली में ठंड दस्तक देने को तैयार है। हिमालय की बर्फीली हवाओं से पारा लुढ़क सकता है, जिससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री तक की गिरावट संभव है। एक तरफ जहां ठिठुरन बढ़ने के आसार हैं, वहीं रविवार को हुई हल्की बूंदाबांदी और तेज हवाओं ने दिल्ली को प्रदूषण से मामूली राहत दी। एक्यूआई 24 घंटे में 77 अंक लुढ़ककर 290 पर आ गया।

दिल्ली में पिछले दो-तीन दिनों से मौसम खासा गर्म बना हुआ है। सुबह से निकल रही तेज धूप के चलते दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है। रात के समय भी तापमान में अपेक्षित गिरावट नहीं आ रही है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते बादल छाए रहने से रविवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया।

सामान्य से अधिक तापमान दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में रविवार को न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.1 डिग्री अधिक है। अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री रहा, जो सामान्य से 0.9 डिग्री ज्यादा है। रविवार तड़के पालम, लोधी रोड और आया नगर में हल्की बूंदाबांदी भी दर्ज की गई।

तीन-चार दिनों तक कोहरा छाने के आसार मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले तीन-चार दिनों तक सुबह के समय हल्का कोहरा देखने को मिल सकता है। इस दौरान पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। ऐसे में उत्तर-पश्चिमी दिशा से दिल्ली पहुंचने वाली हवाएं अपने साथ पहाड़ों की ठंडक भी लेकर आएंगी। इससे अधिकतम के साथ ही न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, 18 नवंबर तक न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है। इससे मौसम में ठंडक बढ़ सकती है।

एक्यूआई में दीवाली के बाद मामूली राहत दिवाली के बाद कई दिनों तक जहरीली हवा से जूझने के बाद रविवार को तेज धूप और तड़के हुई हल्की बूंदाबांदी से दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया गया। 4 घंटे में वायु गुणवत्ता सूचकांक 77 अंक गिरकर 290 पर ‘खराब’ श्रेणी में आ गया। वहीं, राजधानी में अब किसी भी स्थान पर हवा ‘गंभीर’ श्रेणी में नहीं रही। राहत की बात है कि किसी भी स्थान का एक्यूआई 400 के पार नहीं रहा।

वायु गुणवत्ता के लिहाज से अक्टूबर का महीना काफी साफ-सुथरा रहा था, लेकिन नवंबर में लोगों को लगातार दमघोंटू हवा में सांस लेनी पड़ रही है। हवा की बेहद धीमी रफ्तार के चलते दिल्ली के वातावरण में धुंध और धुएं की परत बनी हुई थी। इससे विजिबिलिटी भी प्रभावित हो रही थी।

दिनभर तेज धूप खिली रही रविवार को मौसम में बदलाव देखने को मिला। दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई। इसके बाद आसमान साफ हो गया और दिनभर तेज धूप खिली रही। धूप निकलने और हवा की गति बढ़ने से वातावरण में मौजूद प्रदूषक कणों का बिखराव तेज हुआ और लोगों को राहत मिली। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक, शनिवार को दिल्ली का औसत एक्यूआई 367 था, जो गंभीर श्रेणी के करीब था। रविवार को यह घटकर 290 पर आ गया। इस तरह 24 घंटे में 77 अंकों का सुधार दर्ज किया गया। हालांकि, 290 का स्तर अभी भी खराब श्रेणी में आता है।

पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखा देश के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में शनिवार से पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिला। इसके चलते उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हिमपात हुआ, जबकि उत्तर के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी हुई। इसी के चलते हवा में घुले प्रदूषक कण काफी हद तक साफ हुए और लोगों को राहत मिली। हालांकि, यह राहत ज्यादा समय तक रहने की संभावना नहीं है। अगले दो दिनों में एक्यूआई फिर से बहुत खराब श्रेणी में पहुंच सकता है।

दीवाली के बाद दूसरी बार 300 से नीचे आया दीवाली के बाद यह दूसरा मौका है, जब दिल्ली का औसत एक्यूआई 300 से नीचे आया है। दीवाली के अगले दिन एक्यूआई 344 था। हवा की गति बढ़ने और धूप निकलने के चलते 10 नवंबर को इसमें सुधार हुआ और यह 299 पर पहुंच गया। हालांकि, अगले ही दिन फिर से एक्यूआई 300 के पार चला गया था। अब एक बार फिर इसमें सुधार दर्ज किया गया है।