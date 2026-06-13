Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आंधी-तूफान से 8 डिग्री तक लुढ़का पारा, दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज; आज कैसा रहेगा हाल

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

Delhi Weather : मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार को भी मौसम के ऐसे ही हालात रहने के आसार हैं। यहां शनिवार को दोपहर और शाम के समय हल्की बारिश, आंधी-तूफान और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। दिन के तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है और यह 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है।  

आंधी-तूफान से 8 डिग्री तक लुढ़का पारा, दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज; आज कैसा रहेगा हाल

दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार को रुक-रुक कर हुई बारिश और तेज हवाओं ने लोगों को भीषण गर्मी से काफी राहत दी है। उत्तर-पश्चिम भारत में सक्रिय वेदर सिस्टम के असर से तापमान में भारी गिरावट आई है। मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी ) के अनुसार, उत्तरी हरियाणा और आसपास के इलाकों में चक्रवाती परिसंचरण के रूप में बने पश्चिमी विक्षोभ और मध्य पाकिस्तान तथा दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में बनी स्थितियों के कारण इस इलाके में मौसम अस्थिर हो गया है।

मौसम विभाग ने दिल्ली में शनिवार के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है और गरज-चमक के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22-24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली NCR में आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट, जानें 13 जून को कैसा रहेगा मौसम

वहीं, रविवार से तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होने की उम्मीद है क्योंकि मौजूदा मौसमी प्रणाली का असर कम हो जाएगा। आईएमडी ने अनुमान लगाया है कि 16-18 जून तक अधिकतम तापमान 39-41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान बढ़कर 26-28 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। आने वाले हफ्ते में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है, फिर भी 14 और 16 जून को दोपहर और शाम के समय कहीं-कहीं आंधी-तूफान की संभावना बनी हुई है।

मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले हफ्ते के मध्य तक दिल्ली में धीरे-धीरे गर्मी का दौर फिर से शुरू हो जाएगा।

बारिश और तेज हवाओं ने दी लोगों को गर्मी से राहत

दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में गुरुवार को मध्य रात्रि के बाद आए आंधी-तूफान ने गर्मी से खासी राहत दी है। दिल्ली में दिन और रात दोनों ही तापमान में तेज गिरावट देखने को मिली है। शुक्रवार को दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से 8 डिग्री से भी ज्यादा तक कम दर्ज किया गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि शनिवार को भी यह स्थिति बनी रह सकती है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। यह सामान्य से 5.3 डिग्री सेल्सियस कम है। आयानगर में तापमान में सबसे ज्यादा गिरावट आई। यहां पर अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री रहा जो सामान्य से 8.3 डिग्री कम है। सफदरजंग में शुक्रवार सुबह साढ़े 8 बजे समाप्त हुए 24 घंटों के दौरान 11.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई।

ये भी पढ़ें:नोएडा-गाजियाबाद वाले हो जाएं अलर्ट! वीकेंड पर तेज हवाओं के साथ बरसेंगे बादल

मौसम वैज्ञानिकों का क्या अनुमान

'स्काईमेट' में मौसम विज्ञान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के उपाध्यक्ष महेश पलावत ने पीटीआई-भाषा से बात करते हुए कहा कि हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर रहा पश्चिमी विक्षोभ अब आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसका असर दिल्ली के मौसम पर बना रहेगा। दिल्ली में शनिवार को गरज-चमक, धूलभरी आंधी और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अगले दिन भी मौसम की यही स्थिति रह सकती हैं। तापमान बढ़ने के साथ कुछ असहजता हो सकती है, लेकिन आर्द्रता का स्तर भी बढ़ेगा। पलावत ने कहा कि अगले दो दिनों के बाद मौसम में सुधार होने की संभावना है, जिसके बाद तापमान फिर से बढ़ेगा।

बरिश से सुधरी दिल्ली की हवा

बारिश से दिल्ली की वायु गुणवत्ता में भी सुधार हुआ। शुक्रवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 74 दर्ज किया गया, जो 'संतोषजनक' श्रेणी में रहा। एक दिन पहले यह 73 था। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, एक्यूआई 0 से 50 के बीच 'अच्छा', 51 से 100 'संतोषजनक', 101 से 200 'मध्यम', 201 से 300 'खराब', 301 से 400 'बहुत खराब' और 401 से 500 'गंभीर' श्रेणी में माना जाता है।

ये भी पढ़ें:बदल गया हिमाचल प्रदेश का मौसम, 4 दिन होगी झमाझम बारिश; IMD का अलर्ट
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Weather News Delhi Weather Delhi Weather News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।