आंधी-तूफान से 8 डिग्री तक लुढ़का पारा, दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज; आज कैसा रहेगा हाल

Delhi Weather : मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार को भी मौसम के ऐसे ही हालात रहने के आसार हैं। यहां शनिवार को दोपहर और शाम के समय हल्की बारिश, आंधी-तूफान और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। दिन के तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है और यह 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है।

दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार को रुक-रुक कर हुई बारिश और तेज हवाओं ने लोगों को भीषण गर्मी से काफी राहत दी है। उत्तर-पश्चिम भारत में सक्रिय वेदर सिस्टम के असर से तापमान में भारी गिरावट आई है। मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी ) के अनुसार, उत्तरी हरियाणा और आसपास के इलाकों में चक्रवाती परिसंचरण के रूप में बने पश्चिमी विक्षोभ और मध्य पाकिस्तान तथा दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में बनी स्थितियों के कारण इस इलाके में मौसम अस्थिर हो गया है।

मौसम विभाग ने दिल्ली में शनिवार के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है और गरज-चमक के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22-24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।

वहीं, रविवार से तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होने की उम्मीद है क्योंकि मौजूदा मौसमी प्रणाली का असर कम हो जाएगा। आईएमडी ने अनुमान लगाया है कि 16-18 जून तक अधिकतम तापमान 39-41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान बढ़कर 26-28 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। आने वाले हफ्ते में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है, फिर भी 14 और 16 जून को दोपहर और शाम के समय कहीं-कहीं आंधी-तूफान की संभावना बनी हुई है।

मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले हफ्ते के मध्य तक दिल्ली में धीरे-धीरे गर्मी का दौर फिर से शुरू हो जाएगा।

बारिश और तेज हवाओं ने दी लोगों को गर्मी से राहत दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में गुरुवार को मध्य रात्रि के बाद आए आंधी-तूफान ने गर्मी से खासी राहत दी है। दिल्ली में दिन और रात दोनों ही तापमान में तेज गिरावट देखने को मिली है। शुक्रवार को दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से 8 डिग्री से भी ज्यादा तक कम दर्ज किया गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि शनिवार को भी यह स्थिति बनी रह सकती है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। यह सामान्य से 5.3 डिग्री सेल्सियस कम है। आयानगर में तापमान में सबसे ज्यादा गिरावट आई। यहां पर अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री रहा जो सामान्य से 8.3 डिग्री कम है। सफदरजंग में शुक्रवार सुबह साढ़े 8 बजे समाप्त हुए 24 घंटों के दौरान 11.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई।

मौसम वैज्ञानिकों का क्या अनुमान 'स्काईमेट' में मौसम विज्ञान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के उपाध्यक्ष महेश पलावत ने पीटीआई-भाषा से बात करते हुए कहा कि हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर रहा पश्चिमी विक्षोभ अब आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसका असर दिल्ली के मौसम पर बना रहेगा। दिल्ली में शनिवार को गरज-चमक, धूलभरी आंधी और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अगले दिन भी मौसम की यही स्थिति रह सकती हैं। तापमान बढ़ने के साथ कुछ असहजता हो सकती है, लेकिन आर्द्रता का स्तर भी बढ़ेगा। पलावत ने कहा कि अगले दो दिनों के बाद मौसम में सुधार होने की संभावना है, जिसके बाद तापमान फिर से बढ़ेगा।