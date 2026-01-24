दिल्ली में मौजपुर के कैफे में युवक को गोलियों से भूनकर मारा, देर रात हुई हत्या से सनसनी

संक्षेप: दिल्ली के मौजपुर इलाके में शुक्रवार रात एक कैफे में अज्ञात हमलावरों ने 24 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान फैजान उर्फ ​​फज्जी के रूप में हुई है, जो वेलकम का रहने वाला था। पुलिस ने बताया कि यह घटना रात वेलकम थाना क्षेत्र के एक कैफे में हुई।

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के मौजपुर इलाके में शुक्रवार रात एक कैफे में अज्ञात हमलावरों ने 24 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान फैजान उर्फ ​​फज्जी के रूप में हुई है, जो वेलकम का रहने वाला था। पुलिस ने बताया कि यह घटना रात 10:28 बजे वेलकम थाना क्षेत्र के एक कैफे में हुई।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मौजपुर के एक कैफे में फायरिंग की घटना के बारे में एक पीसीआर कॉल मिली थी। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और एक युवक को घायल पड़ा पाया। उसे तुरंत इलाज के लिए गुरु तेग बहादुर (GTB) अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, डॉक्टरों ने उसे वहां पहुंचने पर मृत घोषित कर दिया।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि क्राइम एवं फोरेंसिक साइंस लैबोरेट्री (एफएसएल) की एक टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया और फिजिकल और साइंटिफिक सबूत एकत्रित किए हैं। उन्होंने कहा कि हमलावरों की सही संख्या, फायरिंग से पहले के घटनाक्रम और हमले का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है।

पुलिस ने बताया कि इस हत्याकांड के संबंध में वेलकम थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) (हत्या) और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस की शुरुआती जांच से पता चलता है कि फायरिंग कैफे के अंदर या उसके ठीक पास हुई थी। उन्होंने बताया कि पुलिस हमलावरों की पहचान करने और घटना से पहले और बाद में उनकी हरकतों का पता लगाने के लिए घटनास्थल और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कर रही है।

उन्होंने बताया कि संदिग्ध के ठिकानों पर छापेमारी के लिए टीमें तैनात की गई हैं और सुराग इकट्ठा करने के लिए स्थानीय मुखबिरों को सक्रिय किया जा रहा है। पुलिस गोलीबारी की घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कैफे के कर्मचारियों और घटना के समय मौजूद अन्य लोगों से भी पूछताछ कर रही है। हत्या के पीछे का मकसद अभी पता नहीं चला है। पुलिस ने बताया कि आगे की जांच जारी है।