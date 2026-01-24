Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi maujpur murder 24 year old man shot dead in cafe
दिल्ली में मौजपुर के कैफे में युवक को गोलियों से भूनकर मारा, देर रात हुई हत्या से सनसनी

दिल्ली में मौजपुर के कैफे में युवक को गोलियों से भूनकर मारा, देर रात हुई हत्या से सनसनी

संक्षेप:

दिल्ली के मौजपुर इलाके में शुक्रवार रात एक कैफे में अज्ञात हमलावरों ने 24 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान फैजान उर्फ ​​फज्जी के रूप में हुई है, जो वेलकम का रहने वाला था। पुलिस ने बताया कि यह घटना रात वेलकम थाना क्षेत्र के एक कैफे में हुई।

Jan 24, 2026 08:13 am ISTPraveen Sharma नई दिल्ली, पीटीआई
share Share
Follow Us on

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के मौजपुर इलाके में शुक्रवार रात एक कैफे में अज्ञात हमलावरों ने 24 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान फैजान उर्फ ​​फज्जी के रूप में हुई है, जो वेलकम का रहने वाला था। पुलिस ने बताया कि यह घटना रात 10:28 बजे वेलकम थाना क्षेत्र के एक कैफे में हुई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मौजपुर के एक कैफे में फायरिंग की घटना के बारे में एक पीसीआर कॉल मिली थी। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और एक युवक को घायल पड़ा पाया। उसे तुरंत इलाज के लिए गुरु तेग बहादुर (GTB) अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, डॉक्टरों ने उसे वहां पहुंचने पर मृत घोषित कर दिया।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में 6 दिन से लापता कपल के शव नाले में मिले,घर में झगड़े के बाद से थे गायब

पुलिस अधिकारी ने बताया कि क्राइम एवं फोरेंसिक साइंस लैबोरेट्री (एफएसएल) की एक टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया और फिजिकल और साइंटिफिक सबूत एकत्रित किए हैं। उन्होंने कहा कि हमलावरों की सही संख्या, फायरिंग से पहले के घटनाक्रम और हमले का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है।

पुलिस ने बताया कि इस हत्याकांड के संबंध में वेलकम थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) (हत्या) और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली एयरपोर्ट पर बॉक्स में 'कंकाल' मिलने से हड़कंप; जांच में क्या आया सामने

पुलिस की शुरुआती जांच से पता चलता है कि फायरिंग कैफे के अंदर या उसके ठीक पास हुई थी। उन्होंने बताया कि पुलिस हमलावरों की पहचान करने और घटना से पहले और बाद में उनकी हरकतों का पता लगाने के लिए घटनास्थल और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कर रही है।

उन्होंने बताया कि संदिग्ध के ठिकानों पर छापेमारी के लिए टीमें तैनात की गई हैं और सुराग इकट्ठा करने के लिए स्थानीय मुखबिरों को सक्रिय किया जा रहा है। पुलिस गोलीबारी की घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कैफे के कर्मचारियों और घटना के समय मौजूद अन्य लोगों से भी पूछताछ कर रही है। हत्या के पीछे का मकसद अभी पता नहीं चला है। पुलिस ने बताया कि आगे की जांच जारी है।

एएनआई से बातचीत में मृतक फैजान के बड़े भाई सलमान ने कहा, “मेरे भाई को तीन गोलियां मारी गईं, लेकिन पुलिस ने कहा कि दो मैगजीन राउंड फायर किए गए थे। एक गोली उसके सिर में लगी और आर-पार हो गई। दो गोलियां उसकी छाती में लगीं। उसे शायद चाकू भी मारा गया था। उसके हाथों पर कट के निशान थे, उसने जरूर बहुत संघर्ष किया होगा। मेरा भाई 24 साल का था। वह बहुत सीधा-सादा इंसान था। उसने लोन लिया था। जब वह उसे चुका नहीं पाया, तो बाप-बेटे हमारे घर आए और झगड़ा करने लगे। हमने भजनपुरा थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हम बस इंसाफ चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बाप-बेटे दोनों को गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस का कहना है कि वे फरार हैं।”

ये भी पढ़ें:10 दिन से लापता था 3 साल का बच्चा, कूड़े के ढेर में मिला शव
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi Crime News Delhi News Delhi Police
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।