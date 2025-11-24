तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया गाने पर गजब का डांस; वायरल हो गए मैथ के यह गुरुजी- VIDEO
दिल्ली के एक मैथ्स टीचर का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वह एक फेयरवेल पार्टी में वह 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' गाने पर गजब का डांस करते नजर आ रहे हैं।
इंटरनेट की दुनिया भी अजब है। कब कौन वायरल हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब दिल्ली के एक मैथ्स टीचर का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक फेयरवेल पार्टी में वह 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' गाने पर डांस करते नजर आ रहे हैं। नरेश कौशिक ने इंस्टाग्राम पर यह वीडियो शेयर किया है।
इंडिया टुटे की रिपोर्ट के मुताबिक, वायरल हो रहे गुरू जी मैथ के टीचर हैं। वायरल वीडियो एक फेयरवेल पार्टी का बताया जा रहा है जिसमें वह तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया… गाने पर तगड़े स्टेप्स लेते नजर आ रहे हैं। वहीं दर्शक दीर्घा से लोग उनका हौसला बढ़ाते सुनाई दे रहे हैं।
वायरल वीडियो में कौशिक बड़े आराम से संगीत की थाप से मैच करते हुए स्टेप्स ले रहे हैं। वह कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्मेंस खत्म करते हैं। इस पर दर्शकों की ओर से ताली बजाते हुए उनका स्वागत किया जाता है। इस पोस्ट को 158,916 लोगों ने लाइक किया है।