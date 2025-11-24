Hindustan Hindi News
तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया गाने पर गजब का डांस; वायरल हो गए मैथ के यह गुरुजी- VIDEO

तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया गाने पर गजब का डांस; वायरल हो गए मैथ के यह गुरुजी- VIDEO

संक्षेप:

दिल्ली के एक मैथ्स टीचर का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वह एक फेयरवेल पार्टी में वह 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' गाने पर गजब का डांस करते नजर आ रहे हैं। 

Mon, 24 Nov 2025 09:25 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
इंटरनेट की दुनिया भी अजब है। कब कौन वायरल हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब दिल्ली के एक मैथ्स टीचर का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक फेयरवेल पार्टी में वह 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' गाने पर डांस करते नजर आ रहे हैं। नरेश कौशिक ने इंस्टाग्राम पर यह वीडियो शेयर किया है।

इंडिया टुटे की रिपोर्ट के मुताबिक, वायरल हो रहे गुरू जी मैथ के टीचर हैं। वायरल वीडियो एक फेयरवेल पार्टी का बताया जा रहा है जिसमें वह तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया… गाने पर तगड़े स्टेप्स लेते नजर आ रहे हैं। वहीं दर्शक दीर्घा से लोग उनका हौसला बढ़ाते सुनाई दे रहे हैं।

वायरल वीडियो में कौशिक बड़े आराम से संगीत की थाप से मैच करते हुए स्टेप्स ले रहे हैं। वह कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्मेंस खत्म करते हैं। इस पर दर्शकों की ओर से ताली बजाते हुए उनका स्वागत किया जाता है। इस पोस्ट को 158,916 लोगों ने लाइक किया है।

