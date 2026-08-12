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काम की बात: DDA मास्टर प्लान 2047 मंजूर: बनेंगे 20 लाख फ्लैट और हाईराइज इमारतें, 105 गांवों में होगी टाउन प्लानिंग

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi Master Plan 2047: दिल्ली के नए मास्टर प्लान को डीडीए बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। इसके तहत लैंड पूलिंग नीति में बदलाव कर 105 गांवों में टाउन प्लानिंग, अगले 10 साल में 20 लाख नए फ्लैट, यूईआर-2 के आसपास हाईराइज इमारतों और टीओडी नीति के विस्तार की योजना है।

DDA मास्टर प्लान 2047 मंजूर: बनेंगे 20 लाख फ्लैट और हाईराइज इमारतें, 105 गांवों में होगी टाउन प्लानिंग
DDA मास्टर प्लान 2047 को मिली मंजूरी

राहुल मानव, नई दिल्ली

Delhi Master Plan 2047: दिल्ली मास्टर प्लान 2047 को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की बुधवार को हुई बोर्ड मीटिंग में स्वीकृति मिल गई। इस नए मास्टर प्लान को लागू व अधिसूचित करने की लंबे समय से व्यापारी, किसान समेत कई हितधारक मांग कर रहे थे। इस परियोजना में कई परियोजनाएं शामिल की गई हैं। इसमें यूईआर-2 के 250 मीटर के दायरे में हाईराइज इमारतें व आवास बनाने की भी योजना शामिल की गई है। इसके अलावा लैंडपूलिंग नीति को बदलकर टाउन प्लानिंग करने की भी तैयारी है।

अब डीडीए की बोर्ड बैठक में दिल्ली मास्टर प्लान 2047 की मंजूरी के बाद इसे केंद्रीय आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय के पास भेजा जाएगा। मंत्रालय द्वारा इसे जल्द ही अधिसूचित करने की संभावना है। माना जा रहा है कि देश की आजादी के जश्न से पहले 15 अगस्त से पूर्व मंत्रालय द्वारा दिल्ली के निवासियों को नए मास्टर प्लान 2047 को अधिसूचित करने की सौगात देने की उम्मीद है।

20 लाख फ्लैटों का होगा निर्माण

सूत्रों के अनुसार लैंड पूलिंग नीति के तहत दिल्ली के 105 गांवों को विकसित किया जा रहा है। अब इस लैंड पूलिंग नीति को टाउन प्लानिंग में परिवर्तित किया जाएगा। इस परियोजना में पी-2, क-1 व के-2, एल, एन और जे जोन में बनाए गए हैं। इन सभी जोन में विभिन्न सेक्टर हैं। अभी तक इस नीति में डीडीए की निगरानी में एक कंसोर्टियम (संघ) का गठन किया जाना अनिवार्य था। जिसमें नीति के तहत जमीन मालिक कई लोगों के साथ मिलकर निर्धारित क्षेत्र की भूमि पर फ्लैटों के निर्माण को लेकर कंसोर्टियम बनाना था।

इसमें डीडीए की 40 फीसदी व जमीन मालिक की 60 फीसदी हिस्सेदारी तय थी। लेकिन अब इस अनिवार्यता को भी खत्म किया जा रहा है। इससे टाउन प्लानिंग के जरिए डीडीए अगले दस वर्षों में तेजी से 20 लाख अतिरिक्त नए फ्लैटों का इन जोन में निर्माण कार्य करेगा।

हाईराइज इमारतों से बदलेगा शहर का स्वरूप

दिल्ली में अभी तक कनॉट प्लेस में ही हाईराइज इमारतों का निर्माण हुआ है। कुछ जगहों पर निजी बिल्डरों ने बड़ी टाउनशिप भी खड़ी की हैं। इसके अलावा डीडीए ने भी कड़कड़डूमा टावरिंग हाइट्स आवास योजना के तहत भी ऊंची इमारत तैयार कर वहां पर फ्लैटों का निर्माण किया गया है। नए मास्टर प्लान 2047 में यूईआर-2 के पास 250 मीटर के क्षेत्र में हाईराइज इमारतों को तैयार करने की योजना बनाई जाएगी।

टीओडी नीति का होगा विस्तार

दिल्ली में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) नीति के तहत मेट्रो, आरआरटीएस व रेलवे कॉरिडोर के आसपास के क्षेत्रों में मौजूद भूमि का विकास किया जाने की योजना बनाई गई है। इसके लिए डीडीए ने बीते महीने जुलाई में इन कॉरिडोर के आसपास स्थित डीडीए भूमि व लैंड पार्सलों को विकसित करने के लिए डेवलपरों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी थी। इसकी प्रतिक्रिया भी लगातार डीडीए प्रशासन को मिल रही है। डीडीए ने टीओडी नीति के तहत कुल 207 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सम्मिलित किया है। जिसमें लगभग 80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को पहली बार इसके दायरे में लाया गया है। नए मास्टर प्लान के तहत टीओडी नीति का विस्तार होगा।

14 लैंड पार्सल के पांच सौ मीटर के दायरे में तेजी से विकास होगा

कई रियल एस्टेट विशेषज्ञों का मानना है कि नए मास्टर प्लान के स्वीकृत होने से टीओडी नीति को विस्तार देते हुए इस पर अब तेजी से काम शुरू होगा। टीओडी नीति के तहत की दिल्ली में मेट्रो और आरआरटीएस स्टेशनों के 500 मीटर के दायरे में मिक्स्ड यूज (आवासीय, व्यावसायिक और कार्यालय) वाले सेंटर विकसित करना है। इससे लोगों को घर और काम के लिए एक ही जगह बेहतर सुविधा मिलेगी। इसके लिए कड़कड़डूमा, पीरागढ़ी, द्वारका और रोहिणी सहित दिल्ली के प्रमुख मेट्रो कॉरिडोर के पास 14 लैंड पार्सल की पहचान की गई है।

यमुना ओ-जोन व डूब क्षेत्र का होगा कायाकल्प

नए मास्टर प्लान के तहत यमुना ओ-जोन क्षेत्र और यमुना डूब क्षेत्र के विकास कार्यों में और भी तेजी आएगी। इसमें इन क्षेत्रों का कायाकल्प होगा और वहां पर यमुना किनारे पर्यावरणीय मानदंडों के अनुसार हरित क्षेत्र को बेहतर तरीके से विकसित किया जाएगा। इस परियोजना को लेकर सरकारी संस्थानों, नीति-निर्माताओं, पर्यावरण विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, शहरी योजनाकारों, लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स, तकनीकी संस्थानों और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा कर इस परियोजना के तहत कार्य होगा।

शहरी ढांचे के पहलुओं को लचीला बनाया गया है

नए मास्टर प्लान के मद्देनजर उपयोग परिसर और गतिविधियों से संबंधित विकास नियंत्रण मानदंड, उपयोग में लचीलापन, पार्किंग आवश्यकताओं, उपयोगों के मिश्रण आदि को सरल बनाया गया है। भावी विकास और लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए लचीला बनाया गया है। इसके मद्देनजर मनोरंजन गतिविधियों और आराम के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली ग्रीन-ब्लू परिसंपत्तियों के संरक्षण और सुधार को प्राथमिकता प्रदान होगी। इसमें जैव वैविध्य पार्क, एकीकृत बाढ़ के मैदान की योजना, बावलियों व जल निकायों का पुनरुद्धार, नालों के बफर क्षेत्र के साथ-साथ चलने और साइकिल चलाने के पथ का विकास शामिल हैं। सतत्‍ विकास पद्धतियों को सुनिश्चित करने के लिए भवनों को ग्रीन-ब्लू फैक्टर (जीबीएफ) की शर्तों को पूरा करने की भी आवश्यकता होगी।

मास्टर प्लान की मंजूरी से 30 लाख करोड़ रुपये का दिल्ली में निवेश आएगा

दिल्ली देहात विकास मंच (डीडीवीएम) के दिल्ली मास्टर प्लान समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र बजाड ने बताया कि मास्टर प्लान 2047 के स्वीकृत होने से डीडीए की लैंड पूलिंग नीति और ग्रीन डेवलपमेंट एरिया (जीडीए) नीति के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। इससे दिल्ली में 30 लाख करोड़ रुपये के निवेश आने की संभावना है। इसमें 20 लाख नए रोजगार व व्यापार उत्पन्न होंगे। इससे कई ग्रामीण क्षेत्रों में नियमों के तहत शॉपिंग सेंटर, कमर्शियल गतिविधियों का संचालन होगा। कई लोगों को विभिन्न रोजगार मिलेंगे।

हरित क्षेत्र के विकसित होने के साथ 174 गांवों का होगा विकास

लैंड पूलिंग नीति और जीडीए नीति के तहत दिल्ली में हरित क्षेत्र का विकास होने के साथ 174 गांवों का विकास होगा। इसमें लैंड पूलिंग नीति के तहत 105 गांवों शामिल हैं। जबकि ग्रीन डेवलपमेंट एरिया (जीडीए) नीति के तहत कुल 69 गांवों का विकास होगा। जिसमें 46 गांव ग्रीन बेल्ट (हरित क्षेत्र में) और 23 गांव (लो डेंसिटी एरिया (एलडीए) (कम आबादी वाले क्षेत्र) शामिल किए गए हैं। इन 69 गांवों में 12 मीटर पर आवासीय क्षेत्र के तौर पर बेहतर विकसित किया जा सकेगा। जबकि 18 मीटर तक के क्षेत्र में आवासीय के साथ कुछ व्यावसायिक गतिविधियों का भी संचालन होगा। इसके अलावा 30 मीटर तक कमर्शियल यूनिट व गतिविधियों का संचालन होगा। जिसमें स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग सेंटर, स्टोर आदि विकसित किए जा सकेंगे।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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