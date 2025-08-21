Delhi many schools received bomb threats again today panic in parents and children Delhi Bomb Threat : दिल्ली के 50 स्कूलों को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, 4 दिन में तीसरी बार आया ईमेल, Ncr Hindi News - Hindustan
Delhi Bomb Threat : दिल्ली के 50 स्कूलों को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, 4 दिन में तीसरी बार आया ईमेल

राजधानी दिल्ली के स्कूलों को बम की धमकी मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली में आज एक बार फिर करीब 50 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की खबर सामने आई है। बीते 4 दिन में यह तीसरा मौका है, जब दिल्ली में स्कूलों को धमकी मिली है।

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली। हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 08:15 AM
राजधानी दिल्ली के स्कूलों को बम की धमकी मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली में आज एक बार फिर करीब 50 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की खबर सामने आई है। सुरक्षा के लिहाज से ऐहतियातन इन सभी स्कूलों की बिल्डिंगों को खाली करा लिया गया है। इसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दिल्ली पुलिस, बम स्क्वॉड और फायर ब्रिगेड की टीमें जांच में जुटी हैं। बता दें कि, बीते 4 दिन में यह तीसरा मौका है, जब दिल्ली में स्कूलों को धमकी मिली है।

जानकारी के अनुसार, दिल्ली के प्रसाद नगर और द्वारका सेक्टर 5 स्थित बीजीएस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल समेत करीब 50 स्कूलों को ईमेल के जरिये बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। दिल्ली पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर मौजूद हैं और अधिक जानकारी का इंतजार है।

हर बार अफवाह साबित हुईं धमकियां

गौरतलब है कि इससे पहले 18 अगस्त को 32 स्कूलों और 20 अगस्त को करीब 50 स्कूलों को भी बम की धमकी मिली थी, जिससे छात्रों एवं अभिभावकों में दहशत फैल गई थी और छात्रों को परिसर से बाहर निकालकर जांच करनी पड़ी। हालांकि, दोनों ही दिन जांच के बाद ये धमकियां झूठी साबित हुईं।

पुलिस के मुताबिक, साइबर सेल और स्पेशल स्टाफ सहित कई यूनिट ई-मेल के सोर्स का पता लगा रही हैं। जांचकर्ताओं को इसमें शरारती तत्वों के शामिल होने का शक है, लेकिन उन्होंने सामान्य स्थिति को बाधित करने के लिए संगठित प्रयासों की संभावना से भी इनकार नहीं किया है।

पुलिस के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘हम आईपी एड्रेस का पता लगाने के लिए सर्विस प्रोवाइडर्स से समन्वय कर रहे हैं और इस बात की जांच करेंगे कि क्या इस साल अन्य संस्थानों को मिली धमकियों के पीछे भी यही स्रोत है।’’

पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी से अगस्त के बीच, दिल्ली-एनसीआर के लगभग 74 शैक्षणिक संस्थानों - 70 विद्यालयों और चार महाविद्यालयों- को इसी तरह की धमकी मिली हैं।

(भाषा के इनपुट के साथ)