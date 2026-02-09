दिल्ली में फिर कई नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस और बम स्क्वॉड तलाश में जुटे
राजधानी दिल्ली के कई नामी-गिरामी स्कूलों को आज एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी वाले ई-मेल मिले हैं। इसके बाद छात्रों और कर्मचारियों को एहतियातन बाहर निकाल कर गहनता से जांच और तलाश की जा रही है।
राजधानी दिल्ली के कई नामी-गिरामी स्कूलों को आज एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी वाले ई-मेल मिले हैं। इसके बाद छात्रों और कर्मचारियों को एहतियातन बाहर निकाल दिया गया है। दिल्ली पुलिस, बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड की टीमें सभी जगह मौके पर पहुंचकर गहनता से जांच-पड़ताल में जुटी हैं।
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, साउथ दिल्ली के तीन स्कूलों समेत राजधानी के नौ स्कूलों को बम के हमले की धमकी वाले ईमेल मिले हैं। दिल्ली पुलिस, फायर टीम और बम डिस्पोजल स्क्वॉड मौके पर मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, सभी कॉल सुबह 8:30 बजे से 9:00 बजे के बीच आए।
अब तक की जानकारी के मुताबिक जिन स्कूलों को बम की धमकी मिली है, उनमें ये स्कूल शामिल हैं:-
लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल, दिल्ली कैंट
कैम्ब्रिज स्कूल, श्रीनिवासपुरी
वेंकटेश्वर स्कूल, रोहिणी
कैम्ब्रिज स्कूल, एनएफसी
द इंडियन स्कूल, सादिक नगर
सीएम स्कूल, रोहिणी
DTA स्कूल, INA
बाल भारती स्कूल, रोहिणी
पुलिस द्वारा स्कूल परिसरों से छात्रों और स्कूल कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद वहां आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सभी स्थानों की गहनता से तलाशी जारी है। फिलहाल अभी तक कहीं से भी कोई संदिग्ध या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली है। पुलिस के अनुसार, मामले की जांच और कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस की साइबर टीम धमकी भरे ई-मेल की जांच कर रही है।