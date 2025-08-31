दिल्ली के कई सरकारी स्कूलों में पानी और बिजली की कमी, सर्वे में और क्या पता चला?

शिक्षा निदेशालय के अनुसार,दिल्ली जल बोर्ड या मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज से जुड़े 703 स्कूलों में से 100 से ज्यादा स्कूलों ने पानी की आपूर्ति को अविश्वसनीय बताया है। 59 स्कूलों ने कहा कि उन्हें रुक-रुककर पानी मिलता है,जबकि 48 स्कूलों ने अनियमित या बिल्कुल भी पानी न मिलने की शिकायत की।

शिक्षा निदेशालय (DoE) के एक सर्वे में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी सामने आई है। कई स्कूल ऐसे हैं जहां पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। 799 स्कूलों से मिले आंकड़ों पर आधारित इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 100 से ज्यादा स्कूल पानी के टैंकरों पर निर्भर हैं और 6 स्कूलों में बिजली कनेक्शन भी नहीं है। ये आंकड़े इस पुरानी समस्या की पुष्टि करते हैं कि सरकारी स्कूलों में बढ़ती हुई छात्र संख्या के हिसाब से बुनियादी ढांचे का विकास नहीं हो पा रहा है। जबकि कक्षाओं और दाखिलों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है।

शिक्षा निदेशालय के अनुसार,दिल्ली जल बोर्ड या मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज से जुड़े 703 स्कूलों में से 100 से ज्यादा स्कूलों ने पानी की आपूर्ति को अविश्वसनीय बताया है। 59 स्कूलों ने कहा कि उन्हें रुक-रुककर पानी मिलता है,जबकि 48 स्कूलों ने अनियमित या बिल्कुल भी पानी न मिलने की शिकायत की,जिसकी वजह से उन्हें टैंकरों और सबमर्सिबल पर निर्भर रहना पड़ता है। शिक्षकों ने बताया कि इससे न केवल रोजाना के काम प्रभावित होते हैं,बल्कि खासकर गर्मियों में स्वच्छता से जुड़ी समस्याएं भी पैदा होती हैं।

जहां 22 स्कूल पूरी तरह से पानी के टैंकरों पर निर्भर हैं,वहीं उनमें से चार स्कूल दिल्ली जल बोर्ड (DJB) कनेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा,10 स्कूलों में पानी की बिल्कुल भी आपूर्ति नहीं है,जिनमें से तीन का पुनर्निर्माण किया जा रहा है और सात को पड़ोसी स्कूलों से पानी लेना पड़ता है या टैंकरों की व्यवस्था करनी पड़ती है। इसके अलावा,64 स्कूल बोरवेल और सबमर्सिबल पर निर्भर हैं,जिससे पानी की गुणवत्ता और सुरक्षा पर सवाल खड़ा होता है।

बिजली की स्थिति भी निराशाजनक है। 799 स्कूलों में से छह स्कूलों में बिजली कनेक्शन नहीं है, या तो पुनर्निर्माण के कारण या क्योंकि वे अन्य स्कूलों के साथ परिसर साझा करते हैं और उनके पास स्वतंत्र व्यवस्था नहीं है। बाकी स्कूलों में, 17 स्कूलों में बार-बार बिजली जाती है और 16 में अनियमित आपूर्ति की शिकायत है। जिन स्कूलों में जनरेटर नहीं हैं, वहाँ पढ़ाई अक्सर बाधित हो जाती है। अधिकारियों ने इस समस्या के समाधान के लिए सौर पैनल लगाने का सुझाव दिया है।

शिक्षा निदेशालय (DoE) ने शिक्षा उप निदेशकों को तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जिन स्कूलों में पानी का कनेक्शन नहीं है,उन्हें तुरंत आवेदन करने और इस दौरान टैंकरों की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। जिन छह स्कूलों के दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के आवेदन लंबित हैं, उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने को कहा गया है। टैंकरों पर निर्भर स्कूलों के लिए,शिक्षा निदेशालय ने DJB से समर्पित आपूर्ति लाइनें बनाने को कहा है। बोरवेल का उपयोग करने वाले स्कूलों को सरकारी स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय करके पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच कराने की सलाह दी गई है।