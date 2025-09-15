delhi many busiest flyovers will go under maintenance soon traffic congestion jam pwd all latest news दिल्लीवालों जाम का झाम झेलने को तैयार रहिए, इन फ्लाइओवर पर शुरू होगा मरम्मत का काम, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्लीवालों जाम का झाम झेलने को तैयार रहिए, इन फ्लाइओवर पर शुरू होगा मरम्मत का काम

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, दिल्लीMon, 15 Sep 2025 02:50 PM
वजीराबाद, आउटर रिंग रोड और मथुरा रोड जैसे प्रमुख यातायात मार्गों का उपयोग करने वाले यात्रियों को आने वाले महीनों में ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ सकता है। लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधिकारियों ने बताया कि शहर के कुछ सबसे व्यस्त फ्लाइओवर पर महत्वपूर्ण सड़क मरम्मत का काम चलेगा। हालांकि, काम शुरू होने की सही तारीख अभी नहीं बताई गई है, क्योंकि सर्दियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) लागू होने से काम पर रोक लग सकती है। अधिकारियों ने बताया कि मरम्मत का काम शास्त्री पार्क, सीलमपुर, गोकुलपुरी, रानी झांसी और मोदी मिल जैसे अन्य फ्लाइओवर पर किया जाएगा।

एक PWD अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि मंजूर किए गए कामों में प्रमुख फ्लाइओवर की सतह को फिर से बनाना (resurfacing), कोल्ड मिलिंग और ढांचागत मजबूती शामिल है, जो घनी आबादी वाले आवासीय क्षेत्रों को प्रमुख सड़कों से जोड़ते हैं। PWD को इन परियोजनाओं को एक सख्त समय सीमा के भीतर लागू करने का काम सौंपा गया है और काम पर नियमित अपडेट भी देना होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की ओर से इस साल दिल्ली में PWD के तहत 152 परियोजनाओं के लिए स्वीकृत ₹803.39 करोड़ के बड़े आवंटन का हिस्सा हैं, जो केंद्रीय सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (CRIF) के तहत मंजूर की गई हैं।

शास्त्री पार्क और सीलमपुर फ्लाइओवर पर काम होने से, जो आईएसबीटी कश्मीरी गेट को शाहदरा से जोड़ने वाले उत्तर-पूर्वी दिल्ली गलियारे के प्रमुख मार्ग हैं, वजीराबाद रोड का उपयोग करने वाले दैनिक यात्रियों को परेशानी हो सकती है। यह शहर के सबसे भीड़भाड़ वाले मार्गों में से एक है। केंद्र ने 3.11 किलोमीटर के इस हिस्से के लिए ₹3.26 करोड़ मंजूर किए हैं। गोकुलपुरी फ्लाइओवर पर काम, जो भीड़भाड़ वाले लोनी-नंद नगरी हिस्से पर एक महत्वपूर्ण कड़ी है, ट्रैफिक जाम को और बढ़ा सकता है, क्योंकि यहां पहले से ही पैदल चलने वालों और बाजार जाने वाले ट्रैफिक के कारण अक्सर रुकावटें रहती हैं। रानी झांसी फ्लाइओवर, जिसका उद्घाटन 2018 में धूमधाम से करोल बाग से आजाद मार्केट तक की भीड़ को कम करने के लिए किया गया था, पर अभी काम आवश्यक है क्योंकि 1.7 किलोमीटर लंबे इस ढांचे में टूट-फूट के निशान दिख रहे हैं।

2.5 किलोमीटर लंबे मोदी मिल फ्लाइओवर, जो आश्रम को ओखला और दक्षिण-पूर्वी दिल्ली से जोड़ता है, पर भी काम को लगभग ₹8.82 करोड़ की स्वीकृत लागत पर मंजूरी दी गई है। इस ऊंचे रास्ते पर फरीदाबाद की ओर जाने वाले व्यावसायिक वाहनों और नेहरू प्लेस और एम्स जाने वाले दैनिक यात्रियों का भारी ट्रैफिक रहता है। यहां की मरम्मत के कारण मथुरा रोड पर लंबे समय तक ट्रैफिक को मोड़ना पड़ सकता है।

इसके अलावा, 1 किलोमीटर लंबे वज़ीराबाद फ्लाइओवर को ₹6.85 करोड़ की लागत से मजबूत करने का काम भी योजना का हिस्सा है, साथ ही पश्चिमी दिल्ली में संत बैरवा मार्ग, टैगोर गार्डन रोड और देवकी नंदन मार्ग पर क्रमशः ₹7.1 करोड़, ₹1.42 करोड़ और ₹1.26 करोड़ की लागत से फ्लाइओवर के नीचे की सड़कों को भी मजबूत किया जाएगा। अशोक रोड, जनकपुरी, गोकुलपुरी और लोनी रोड पर अन्य फ्लाइओवर में भी छोटी-मोटी मरम्मत की जाएगी।

अधिकारियों ने कहा कि हर परियोजना को CRIF के तहत एक विशिष्ट जॉब नंबर दिया गया है, ताकि सड़क की मोटाई, ज्यामिति और सुरक्षा मानदंडों पर राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्देशों की निगरानी और पालन किया जा सके। अधिकारी ने कहा कि तकनीकी मंजूरी और वित्तीय स्वीकृति चार महीने के भीतर पूरी हो जानी चाहिए। ये कोई नई परियोजनाएं नहीं हैं, बल्कि आवश्यक रखरखाव का काम है जिसे टाला नहीं जा सकता है।

अधिकारियों के अनुसार, PWD ज़्यादातर रात में काम करेगा और जहाँ भी आवश्यक होगा, वहाँ यातायात को मोड़ने की योजना तैयार करेगा। अगर यातायात को मोड़ने की योजना बनाई जाती है तो यातायात को संभालने में ट्रैफिक पुलिस की मदद भी ली जाएगी, लेकिन फिर भी ट्रैफिक जाम की उम्मीद है।

शहरी योजनाकारों और विशेषज्ञों का कहना है कि ये मरम्मत कार्य इन ढाँचों के जीवन को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हैं जो अपनी मूल क्षमता से कहीं अधिक यातायात का भार वहन कर रहे हैं, लेकिन योजना को और बेहतर किया जा सकता है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि चरणबद्ध मरम्मत (phased repairs) यह सुनिश्चित कर सकती है कि काम समय पर हो, और यातायात भी प्रभावित न हो।

केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (CRRI) में मुख्य वैज्ञानिक और यातायात इंजीनियरिंग और सुरक्षा विभाग के प्रमुख, एस. वेलमुरुगन ने कहा, “मरम्मत के काम में कम समय लग सकता है अगर अधिक कर्मचारियों को लगाया जाए और एक ही समय में कई हिस्सों की मरम्मत की जाए। इसके अलावा, मरम्मत के काम के दौरान ट्रैफिक जाम से बचने के लिए पर्याप्त सूचनाएं और साइनेज के साथ-साथ ट्रैफिक पुलिस की तैनाती भी की जानी चाहिए।” उन्होंने कहा, "इस काम के बारे में पहले से पर्याप्त प्रचार किया जाना चाहिए ताकि लोग अपनी यात्रा की योजना बना सकें। साथ ही, इस तरह के सभी काम एक साथ नहीं किए जा सकते और इन्हें चरणों में (phases) नियोजित किया जाना चाहिए, ताकि यातायात को बेहतर ढंग से प्रबंधित किया जा सके।”