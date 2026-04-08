Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दिल्ली में बेड बॉक्स में मिली महिला की लाश, प्रेमी से मिलने पहुंची थी पीजी; 3 आरोपी गिरफ्तार

Apr 08, 2026 04:16 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

घटना राजधानी दिल्ली के मंगोल पुरी इलाके की है। यहां एक महिला का शव पीजी के कमरे में बेड बॉक्स के अंदर छिपा हुआ मिला। शुरूआती जांच में हत्या के पीछे की वजह प्रेम संबंध बताया जा रहा है। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ पुलिस मामले की जांच कर रही है।

दिल्ली में बेड बॉक्स में मिली महिला की लाश, प्रेमी से मिलने पहुंची थी पीजी; 3 आरोपी गिरफ्तार

Delhi murder case: राजधानी दिल्ली के मंगोल पुरी इलाके से सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। यहां एक महिला का शव पीजी के कमरे में बेड बॉक्स के अंदर छिपा हुआ मिला। घटना की सूचना पुलिस को 7 अप्रैल को पीसीआर कॉल के जरिए मिली, जिसके बाद स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची।

गला दबाने और माथे पर चोट के निशान

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि पत्थर मार्केट स्थित एक इमारत की तीसरी मंजिल पर अमरजीत नामक व्यक्ति पीजी चलाता है। इसी पीजी के एक कमरे में करीब 35 वर्षीय महिला का शव बरामद हुआ, जिस पर गला दबाने के निशान और माथे पर चोट के निशान पाए गए। मौके पर दिल्ली पुलिस की क्राइम टीम और एफएसएल टीम ने पहुंचकर साक्ष्य जुटाए।

ये भी पढ़ें:चुनाव आयोग की ये भाषा? 1 लाइन पढ़ते ही भड़के केजरीवाल, BJP पर लगाया गंभीर आरोप

मृतका का युवक के साथ था प्रेम संबंध

शुरूआती जांच में सामने आया कि मृतका का एक युवक के साथ प्रेम संबंध था। 7 अप्रैल को शाम करीब 4:30 बजे वह आरोपी से मिलने पीजी पहुंची थी। दोनों करीब एक घंटे तक कमरे में रहे। इसके बाद आरोपी वहां से चला गया। कुछ समय बाद पीजी चलाने वाले को शक हुआ, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

ये भी पढ़ें:दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर प्लेन के टॉयलेट में मिला 2 करोड़ का गांजा

हत्या के आरोप में 3 गिरफ्तार

मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान सुरेंद्र उर्फ बॉबी, जोगिंदर और दीपक के रूप में हुई है, जो सभी मंगोलपुरी इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक, हत्या के पीछे प्रेम संबंध और आपसी विवाद की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और हत्या के सटीक कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।

खबर में इस्तेमाल की गई तस्वीर प्रतीकात्मक है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Ncr News Delhi
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।