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दिल्ली के मंगोलपुरी में जूता फैक्ट्री में भीषण आग, 4 लोगों की मौत, 2 घायल

By Praveen Sharma
नई दिल्ली, एएनआई
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दिल्ली के मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया में शुक्रवार रात एक जूता फैक्ट्री में भीषण आग लगने से चार लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हैं। दमकल विभाग ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर छह लोगों को बाहर निकाला था।

Delhi Factory Fire
दिल्ली की फैक्ट्री में भीषण आग लगी। प्रतीकात्मक तस्वीर

दिल्ली के मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 में स्थित एक जूता फैक्ट्री में शुक्रवार रात 9:30 बजे भीषण आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। आग फैक्ट्री के बेसमेंट में लगी थी। जूता फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और बचाव अभियान शुरू किया। दमकल की कई गाड़ियों ने घंटों तक मशक्कत कर आग पर काबू पाया।

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6 लोगों को किया गया था रेस्क्यू

अधिकारियों ने बताया कि फैक्ट्री के अंदर से कुल 6 लोगों को बेहोशी की हालत में रेस्क्यू किया गया था। इन सभी 6 लोगों को इलाज के लिए तुरंत पास के संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 4 लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य 2 लोगों का इलाज चल रहा है।

फायर ऑफिसर ADO पारस कुमार ने बताया कि आग सबसे पहले बेसमेंट में लगी थी। उन्होंने कहा कि दमकलकर्मियों ने आग को बेसमेंट तक ही सीमित रखा, जिससे यह इमारत के बाकी हिस्सों में नहीं फैल पाई।

बेसमेंट से शुरू हुई थी आग

पारस कुमार ने पत्रकारों को बताया कि दमकल विभाग को रात करीब 9:31-9:32 बजे मंगोलपुरी की एक फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली। हमने मौके पर जाकर 6 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला और उन्हें संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया। यह एक जूता बनाने वाली फैक्ट्री है, जहां जूते बनाए और रखे जाते हैं। आग बेसमेंट में शुरू हुई थी। हमने आग को वहीं रोक दिया ताकि यह आगे न फैले। हमने भारी धुएं के कारण अंदर फंसे एक व्यक्ति को तीसरी मंजिल की सीढ़ियों से और 5 लोगों को चौथी मंजिल से सुरक्षित बाहर निकाला। आग पूरी तरह बुझा दी गई है और अभी कूलिंग प्रक्रिया चल रही है।

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पुलिस ने फैक्ट्री मालिक को जारी किया समन

आउटर डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी विक्रम सिंह ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में फैक्ट्री मालिक को समन जारी किया है। फैक्ट्री में कुल कितने मजदूर मौजूद थे, इसका पता लगाने के लिए पुलिस ठेकेदार और वहां काम करने वाले मजदूरों से पूछताछ कर रही है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। आग बेसमेंट से शुरू हुई, जिसके बाद आग और धुआं ऊपर की ओर फैल गए—वहां काफी ज्यादा धुआं हो गया था। फैक्ट्री मालिक को बुलाया गया है, और हम ठेकेदार तथा कर्मचारियों से भी पूछताछ कर रहे हैं ताकि वहां मौजूद मजदूरों की कुल संख्या का पता लगाया जा सके," सिंह ने पत्रकारों को बताया। आगे की जानकारी का इंतजार है।

अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले 25 अक्टूबर को दिल्ली में गीता कॉलोनी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले रानी गार्डन इलाके में झुग्गियों में आग लग गई थी। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ और न ही किसी की जान गई, हालांकि कई झुग्गियां और घरों का सामान जलकर राख हो गया।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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