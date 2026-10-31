दिल्ली के मंगोलपुरी में जूता फैक्ट्री में भीषण आग, 4 लोगों की मौत, 2 घायल

दिल्ली के मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया में शुक्रवार रात एक जूता फैक्ट्री में भीषण आग लगने से चार लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हैं। दमकल विभाग ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर छह लोगों को बाहर निकाला था।

दिल्ली के मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 में स्थित एक जूता फैक्ट्री में शुक्रवार रात 9:30 बजे भीषण आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। आग फैक्ट्री के बेसमेंट में लगी थी। जूता फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और बचाव अभियान शुरू किया। दमकल की कई गाड़ियों ने घंटों तक मशक्कत कर आग पर काबू पाया।

6 लोगों को किया गया था रेस्क्यू अधिकारियों ने बताया कि फैक्ट्री के अंदर से कुल 6 लोगों को बेहोशी की हालत में रेस्क्यू किया गया था। इन सभी 6 लोगों को इलाज के लिए तुरंत पास के संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 4 लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य 2 लोगों का इलाज चल रहा है।

फायर ऑफिसर ADO पारस कुमार ने बताया कि आग सबसे पहले बेसमेंट में लगी थी। उन्होंने कहा कि दमकलकर्मियों ने आग को बेसमेंट तक ही सीमित रखा, जिससे यह इमारत के बाकी हिस्सों में नहीं फैल पाई।

बेसमेंट से शुरू हुई थी आग पारस कुमार ने पत्रकारों को बताया कि दमकल विभाग को रात करीब 9:31-9:32 बजे मंगोलपुरी की एक फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली। हमने मौके पर जाकर 6 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला और उन्हें संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया। यह एक जूता बनाने वाली फैक्ट्री है, जहां जूते बनाए और रखे जाते हैं। आग बेसमेंट में शुरू हुई थी। हमने आग को वहीं रोक दिया ताकि यह आगे न फैले। हमने भारी धुएं के कारण अंदर फंसे एक व्यक्ति को तीसरी मंजिल की सीढ़ियों से और 5 लोगों को चौथी मंजिल से सुरक्षित बाहर निकाला। आग पूरी तरह बुझा दी गई है और अभी कूलिंग प्रक्रिया चल रही है।

पुलिस ने फैक्ट्री मालिक को जारी किया समन आउटर डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी विक्रम सिंह ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में फैक्ट्री मालिक को समन जारी किया है। फैक्ट्री में कुल कितने मजदूर मौजूद थे, इसका पता लगाने के लिए पुलिस ठेकेदार और वहां काम करने वाले मजदूरों से पूछताछ कर रही है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। आग बेसमेंट से शुरू हुई, जिसके बाद आग और धुआं ऊपर की ओर फैल गए—वहां काफी ज्यादा धुआं हो गया था। फैक्ट्री मालिक को बुलाया गया है, और हम ठेकेदार तथा कर्मचारियों से भी पूछताछ कर रहे हैं ताकि वहां मौजूद मजदूरों की कुल संख्या का पता लगाया जा सके," सिंह ने पत्रकारों को बताया। आगे की जानकारी का इंतजार है।