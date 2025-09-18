दिल्ली में पुलिसवाले ने PCR वैन से शख्स को रौंदा, मौके पर हुई मौत; गलती से दबा था एक्सीलरेटर

दिल्ली के मंदिर मार्ग इलाके में गुरुवार सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जब दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन ने एक राहगीर को कुचल दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई; पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और मृतक के परिजनों को मुआवजा देने का आश्वासन दिया है।

दिल्ली के थाना मंदिर मार्ग इलाके में गुरुवार सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन ने एक राहगीर को कुचल दिया। पुलिस के मुताबिक, ड्राइवर ने गलती से एक्सीलेटर दबा दिया, जिससे वैन सड़क किनारे के रैंप पर चढ़ते हुए उस शख्स पर चढ़ गई, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई।

एडिशनल डीसीपी हुकम राम ने बताया कि इस दुखद हादसे में मृतक के परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा, "हम कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाएगी और मृतक के परिवार को हर संभव मदद दी जाएगी।" पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है।

BMW क्रैश की दिलाई याद यह हादसा दिल्ली में हाल ही में हुए एक और चर्चित हादसे की याद दिलाता है। रविवार को एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार ने ढौला कुआं इलाके में एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसमें वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह (52) की मौत हो गई। नवजोत अपनी पत्नी संदीप कौर के साथ बंगला साहिब गुरुद्वारे से लौट रहे थे, जब यह हादसा हुआ। संदीप को गंभीर चोटें आई हैं।

पुलिस ने बीएमडब्ल्यू चला रही महिला को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पता चला कि महिला और उनके पति ने घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाने के बजाय 19 किलोमीटर दूर एक अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके चलते पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 (लापरवाही से गाड़ी चलाना), 125बी (दूसरों की जान को खतरे में डालना), 105 (गैर-इरादतन हत्या) और 238 (सबूत मिटाने) के तहत मामला दर्ज किया।