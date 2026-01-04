Hindustan Hindi News
delhi mandawali lpg cylinder blast in building three fire service employee burnt admitted to hospital
दिल्ली में कहां हुआ सिलेंडर ब्लास्ट? आग बुझाने गए फायर सर्विस के तीन कर्मचारी झुलसे

संक्षेप:

मिली जानकारी के अनुसार, मंडावली फायर स्टेशन से एसटीओ (STO) फिरोज ने फोन पर सूचना दी कि घटनास्थल पर एक LPG सिलेंडर में धमाका हुआ है। इस धमाके के कारण आग बुझाने के काम में लगे हमारे कर्मचारी घायल हो गए हैं।

Jan 04, 2026 05:02 pm ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली | रजनीश पांडेय
राजधानी दिल्ली के मंडावली इलाके में एक इमारत में आज एलपीजी सिलेंडर फटने से तेज धमाका हुआ जिसके बाद वहां तेजी से आग फैल गई। आग पर काबू पा लिया गया है पर इसे बुझाने गए दिल्ली फायर सर्विस के तीन कर्मचारी घायल हो गए जिन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना दोपर 2 बजे के आसपास बताई जा रही है।

मिली जानकारी के अनुसार, मंडावली फायर स्टेशन से एसटीओ (STO) फिरोज ने फोन पर सूचना दी कि घटनास्थल पर एक LPG सिलेंडर में धमाका हुआ है। इस धमाके के कारण आग बुझाने के काम में लगे हमारे कर्मचारी घायल हो गए हैं। उन्होंने मदद के लिए किसी वरिष्ठ अधिकारी के साथ दो और फायर यूनिट भेजने की मांग की थी।

आग बुझाने के लिए पानी की गाड़ियां, 01 वाटर ब्राउजर भेजे गए थे। ए.डी.ओ. (ADO) राजेश शुक्ला ने बताया कि आग पर 02:05 बजे काबू पा लिया गया था। दिल्ली फायर सर्विस (DFS) के तीन कर्मचारी घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। बाकी विवरण जल्द ही साझा किए जाएंगे। आग एक घर में लगी थी और चौथी मंजिल पर LPG सिलेंडर में धमाका हुआ था। यह इमारत स्टिल्ट (पार्किंग) के साथ चार मंजिला की है।

